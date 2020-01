Digital Workforce, marktführend im Bereich intelligente Prozessautomatisierung eröffnet zwei Büros in Deutschland

Digital Workforce, ein globaler Marktführer für RPA und intelligente Services für Prozessautomatisierung expandiert nach Deutschland mit der Eröffnung von Büros in München und Stuttgart. Jürgen Vollmer leitet das Team als Sales Direktor in Zentraleuropa.

München, 2. Januar 2020 – Digital Workforce, der in Europa am schnellsten wachsende Anbieter für Prozessautomatisierung, expandierte in den vergangenen 8 Monaten mit der Eröffnung von Niederlassungen in England, den USA und jetzt auch in Zentraleuropa. Das Unternehmen unterhält momentan neun Büros in sieben Länder.

Als Teil der Erweiterung von Digital Workforce in Deutschland, wird Jürgen Vollmer als Sales Director DACH eingesetzt. Jürgen ist ein erfahrender Vertriebsexperte mit über 25 Jahren Erfahrung in Cybersecurity, Software und Hardware IT Firmen und RPA. Zuletzt war es Sales Direktor bei UiPath verantwortlich für Firmen im Automobil- und Maschinenbaubereich.

“Die Industrie in der DACH Region ist eine der am weitesten entwickelten in der Welt. Viele namhafte, große Unternehmen haben die Automatisierung schon gestartet oder sind in der Planungsphase. Mit der starken Wirtschaft und der wachsenden Cloud Nutzung war DACH unsere nächster strategischer Markt, um Büros zu eröffnen und ein Team zu etablieren. Wir freuen uns Jürgen Vollmer als Mitarbeiter gewinnen zu können, um unsere Marktpräsenz in DACH aufzubauen. Jürgen verfügt über exzellente Erfahrungen und Beziehungen in der Region“, kommentiert Jukka Virkkunen, einer der Gründer von Digital Workforce.

“Ich freue mich auf die neue Herausforderung die Lösungen von Digital Workforce im DACH Markt zu etablieren. Im Zuge der digitalen Transformation automatisieren viele Unternehmen gerade ihre Prozesse, um die Durchlaufzeiten zu verkürzen, Qualität zu verbessern, Mitarbeiter sinnvoller einzusetzen, KI einzubinden und dabei Kosten zu sparen. Mit den flexibel einsetzbaren RPA Services von Digital Workforce sparen wir Unternehmen viele Arbeitsstunden und Kosten.“, sagt Jürgen Vollmer.