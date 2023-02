Digital Lavender – die Trendfarbe des Jahres 2023

Wohnideen von erwinmueller.de für eine ruhige Atmosphäre im Zuhause

Digital Lavender ist die Trendfarbe des Jahres 2023. Dieser Farbton strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und lässt sich mit seinen Farbnuancen von Lavender, zartem Flieder, über Altrose bis hin zu Purpur-Violett und Aubergine im Wohnbereich flexibel und harmonisch kombinieren. In der neuen Themenwelt “ Digital Lavender“ zeigt erwinmueller.de Wohnideen im aktuellen Farbtrend.

Ruhige Schlafatmosphäre

Die Farbe und der Duft von Lavendel beruhigen und entspannen. Diese Wirkung wird auch sanften Lilatönen, Altrose und Purpur-Violett nachgesagt. Mit den neuen Bettwäsche-Kollektionen bringt Erwin Müller diese ruhige Atmosphäre ins Schlafzimmer. Einfarbige und gemusterte Bettwäsche in zartem Flieder-Rose, Purpur-Violett oder Aubergine in Kombination mit Spannbettlaken in hellen und dunklen Lavender-Farben tauchen das Schlafzimmer in die aktuelle Farbwelt. Eingehüllt in weiche Nachtwäsche in den passenden Tönen, steht einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Wege.

Digital Lavender im Wohnzimmer

Mit Wohndecken und Kissen hält die Trendfarbe 2023 auch im Wohnzimmer Einzug und setzt aufmerksamkeitsstarke Akzente. Erwin Müller bietet eine große Auswahl an Fleece-Decken und leichten Baumwoll-Sommerdecken in warmem Dunkel-Lila und Aubergine, dunklem Altrose oder frischem Lavendel. Ein Blickfang sind Kissenhüllen mit eleganten Mustern in Digital Lavender. Unterstrichen wird diese ruhige, wohltuende Atmosphäre mit echtem Lavendel in Kissen oder abgefüllt in kleinen Säckchen.

Edler Look fürs Badezimmer

Mit den vielseitigen Farbnuancen von Digital Lavender erscheint auch das Badezimmer in ganz neuem Look. Flauschige Frottiertücher und Bademäntel sowie Badematten in Lavender, Dunkel-Lila, Aubergine und Himbeer-Pink sind Balsam für die Sinne.

Stilvoller Genuss

Puristische Eleganz verströmen die Farbnuancen von Digital Lavender im Essbereich. Elegante Tischdecken in Purpur-Violett oder zartem Rose verleihen dem Tisch eine festliche Note. Für fröhliche Farbtupfer sorgt das Porzellan-Service „Roma“. Diese zeitlose und doch moderne Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich perfekt untereinander kombinieren.

Die Trendfarbe 2023 lässt sich perfekt im Zuhause umsetzen. Die passenden Wohnideen dazu zeigt erwinmueller.de in der neuen Themenwelt „Digital Lavender“.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de