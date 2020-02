Dietmar Müller ist neuer Geschäftsführer von Algeco Deutschland

(Mynewsdesk) Dietmar Müller hat Anfang des Jahres 2020 die Geschäftsführung von Algeco Deutschland, dem führenden Anbieter für modulare Raumlösungen, übernommen. Nach dem Ausscheiden von Stefan Harder wurde dieses Amt von Algeco interimsweise intern besetzt. Dietmar Müller ist zusätzlich für die Geschäfte von Algeco in Österreich und Slowenien verantwortlich.

Dietmar Müller verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Führung von Unternehmen sowie in den Bereichen Vertrieb, Operations und Fertigung. Mehr als sechs Jahre hat sich der studierte Maschinenbauer mit der Vermietung von Industrieanlagen befasst, zuletzt als Geschäftsführer der Arbeitsbühnenvermieter Riwal und Gardemann. Zuvor war der gebürtige Nordrhein-Westfale mehrere Jahre als Managing Director bei Munters tätig, einem weltweit führenden Anbieter für Lösungen zur energieeffizienten Luftbehandlung.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Algeco Deutschland. Mein Bestreben ist es, dass wir unsere Kunden weiterhin mit smarten Gebäudelösungen und maßgeschneiderten Services überzeugen. Das ist die Basis, um unsere künftigen Wachstums- und Entwicklungsziele zu erreichen. Zudem gilt es, das Unternehmen optimal für die Zukunft aufzustellen“, sagt Dietmar Müller.

www.algeco,de

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Algeco GmbH

Algeco ist der Marktführer für modulare Raumlösungen mit Deutschlands größter Mietflotte und 14 Standorten bundesweit. Unter der Marke ALGECO EXPRESS beliefert das Unternehmen Baustellen, Handwerk und Gewerbe mit schnellen Container-Lösungen, auf Wunsch komplett ausgestattet und samt Service von Wartung bis Security. Zudem bietet der Modulbauspezialist mit SMART WORLD by ALGECO schlüsselfertige, mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und Arbeiten aus einer Hand.

Das Spektrum reicht von Interimsgebäuden zur Miete für begrenzte Nutzungsdauer bis hin zu dauerhaften modularen Gebäuden zum Kauf. Bauherren, Kommunen und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen für Miete und Kauf, Termintreue, smarter Infrastruktur und modularer Flexibilität auch nach Fertigstellung. Hinzu kommt der Algeco 360° Service, der Maßstäbe für einen beispielhaften Rundum-Service aus einer Hand setzt.

Algeco gehört zur Algeco Gruppe, die an rund 150 Standorten in 23 Ländern präsent ist in Europa sowie in Australien, Neuseeland und China. Mit einer Mietflotte von rund 250.000 Raumeinheiten ist Algeco einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen in Europa.

Weitere Informationen: http://www.algeco.de

Firmenkontakt

Algeco GmbH

Dina Wollnik

Siemensstraße 17

77694 Kehl

07851/898366

d.wollnik@ask-marketing.de

http://www.themenportal.de/wohnen-bauen/dietmar-mueller-ist-neuer-geschaeftsfuehrer-von-algeco-deutschland-28766

Pressekontakt

Algeco GmbH

Dina Wollnik

Siemensstraße 17

77694 Kehl

07851/898366

d.wollnik@ask-marketing.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.