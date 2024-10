DIE WURSTWAREN DER „EU QUALITY CREW“ LADEN ZUM EXKLUSIVEN ABENDESSEN NACH BERLIN

EINLADUNG – SAVE THE DATE

Mailand, 10.10.2024 – Die Wurstwaren von „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ wählen als Location ein Hotel von Autograph Collection, um mit ihrer unverwechselbaren Erscheinung ihr Debüt in den Gotha der Berliner Gastronomie zu starten. Somit findet am 29. Oktober ein exklusives Galadinner im Hotel Luc statt, das Journalisten, Food Influencern, Betreibern und Meinungsführern vom Fach vorbehalten ist, die von den Konsortien Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. eingeladen wurden, um aus nächster Nähe diese einzigartigen Produkte und das neue Projekt kennenzulernen, die gemeinsam aktiv sind, um in Deutschland für diese Produkte zu werben.

Abendessen nur auf Einladung

RSVP an m.tarantini@blancdenoir.it bis 18.10.2024

Die raffinierte Küche des Restaurants Heritage im Hotel Luc wird auf vorzügliche Weise die markengeschützten Wurstwaren des Projekts zur Geltung bringen. Es handelt sich bei diesen Produkten um vier fantastische Vertreter der besten europäischen Tradition. Diese sind Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A., Zampone Modena g.g.A. und Cotechino Modena g.g.A., die den Gaumen in raffinierten Zubereitungen, aber auch schlicht und allein genossen, begeistern werden. Das gesamte Menü wird extra für diese Gelegenheit realisiert, um die Vielseitigkeit dieser Produkte hervorzuheben. Perfekter Herr des Hauses und Gastgeber ist Gianluigi Ligasacchi, Direktor der drei Schutzkonsortien, der den Abend und das Projekt einleiten wird.

Die Veranstaltung lanciert in der Tat das Debüt von „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ in der Hauptstadt Deutschlands und wird zur Gelegenheit, einige der wichtigsten Wortführer von Presse und Internet kennenzulernen, denn sie sind die unverzichtbaren Botschafter des Projekts und seiner Werte. Eines der Hauptziele ist die Verbreitung einer besseren Kenntnis über authentische Produkte, um dem Verbraucher dabei zu helfen, diese besser zu schätzen, aber sich auch gegen Imitationen oder minderwertige Produkte zu schützen.

Die von der Europäischen Union kofinanzierte Kampagne wurde 2024 gestartet und betrifft 3 Konsortien und 4 markengeschützte Produkte. Diese werden sich im Laufe der dreijährigen Kampagne ausschließlich an den deutschen Markt wenden. Zu den geplanten Aktivitäten gehören Informations- und Werbeinitiativen für die Verbraucher wie Webserien, Verkostungen an einigen Verkaufsständen in Groß- und Supermärkten oder die Zusammenarbeit mit Influencern für die Erstellung von originellen Inhalten. Außerdem Aktionen für die Betreiber der Branche wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem wichtigsten Verband deutscher Profis, dem DFV (der deutsche Fleischerverband).

Erfahren Sie mehr bei www.qualitycrew.eu

Für Informationen und Anmeldungen:

Pressebüro „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats from Europe“

Blancdenoir srl, Piazza Matteotti, 25015 Desenzano del Garda

Tel. 0039 030 7741535

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

