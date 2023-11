Die wichtigsten Studien zur Wirkung von Holunder

Was die Wissenschaft zu Holunder und seiner Wirksamkeit sagt

Als eine der ältesten Heilpflanzen der Welt blickt Holunder auf eine jahrhundertelange Anwendung in der Naturheilkunde zurück. Die positiven Wirkungen der Blüten, Beeren, Blätter und Rinde sind seit langem gemeinhin bekannt. Tipps und Tricks zur Zubereitung und Anwendung der einzelnen Pflanzenbestandteile wurden von Generation und Generation weitergegeben. Das gilt auch für unzählige Erfahrungsberichte von Menschen, die Holunder auf die ein oder andere Weise verwendeten, um ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden zu verbessern. „Heute verlassen sich die Menschen nicht mehr nur auf Überlieferungen, sondern ziehen wissenschaftliche Studien zurate, die die gesundheitlichen Auswirkungen von Holunder untersucht haben“, stellt Holunderexpertin und Heilpraktikerin Cornelia Titzmann von Holunderkraft.de heraus.

Wichtige Studien zur Wirksamkeit von Holunder auf die Gesundheit

In den zurückliegenden Jahren wuchs das Interesse der Menschen an natürlichen Heilmethoden und Heilpflanzen kontinuierlich an. Das spiegelt sich auch in der zunehmenden Zahl wissenschaftlicher Studien zur Wirksamkeit von Holunder auf die Gesundheit wider. Zu den wohl bekanntesten Untersuchungen gehört eine im Jahr 2016 veröffentlichte Studie mit 312 Flugreisenden eines Langstreckenfluges [1]. Die Hälfte der Passagiere nahm vor, während und nach der Reise zweimal bzw. dreimal täglich Kapseln mit Holunderextrakt ein, die andere Hälfte die gleiche Menge an Placebo-Kapseln. Es zeigte sich, dass in der Holundergruppe weniger Erkältungsepisoden auftraten, die zudem signifikant kürzer dauerten und mit leichteren Symptomen einhergingen als in der Placebogruppe. Das deutet darauf hin, dass Holunderextrakt das Immunsystem stärken und die Schwere von Erkältungserkrankungen abmildern kann.

Das gilt auch für Viruserkrankungen wie COVID-19. Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt, dass Holunder nach derzeitigem Wissensstand möglicherweise dazu geeignet ist, präventive Maßnahmen und Behandlungen von Viruserkrankungen positiv zu unterstützen [2].

Eine weitre Studie ergab, dass die in Holunder enthaltenen Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Anthocyane eine positive Wirkung auf verschiedene Blutwerte wie Cholesterin und Harnsäure haben können und damit das Risiko für Herzerkrankungen verringern können [3].

Noch immer großer Forschungsbedarf zur Wirksamkeit von Holunder

Trotz dieses erfreulichen Trends sind noch viele Fragen offen. Deshalb besteht noch immer ein großer Forschungsbedarf rund um das Thema Holunder und seine Auswirkungen auf die Gesundheit. „Klar ist: Das Potential von Holunder zur Unterstützung des Immunsystems ist riesig und sollte weiter erforscht werden“, lautet der Apell von Cornelia Titzmann.

[1] Tiralongo, Evelin, Wee, Shirley S.; Lea, Rodney A: Elderberry Supplementation Reduces Cold Duration and Symptoms in Air-Travellers: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrients. 2016 Mar 24;8(4):182.

[2] Asgary, Sedigheh; Pouramini, Alireza: The Pros and Cons of Using Elderberry (Sambucus nigra) for Prevention and Treatment of COVID-19. Adv Biomed Res. 2022 Oct 31;11:96.

[3] Andrzej, Sidor; Gramza-Michaowska, Anna: Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review, Journal of Functional Foods, Volume 18, Part B, 2015, S. 941-958.

Sie suchen seriöse Informationen über den Holunder als Heilpflanze und Immunstimulans? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir von Holunderkraft.de haben gemeinsam mit unserer Expertin, der Heilpraktikerin und Dozentin Cornelia Titzmann, diese Informationsplattform ins Leben gerufen. Sie soll den schwarzen Holunder als bewährtes Naturheilmittel wieder neu in den Fokus rücken.

Wir stellen Ihnen hochwertige, wissenschaftlich überprüfte Informationen rund um den Holunder, seine Geschichte in der Volksmedizin und seine moderne Anwendung in der Phytotherapie zur Verfügung.

Firmenkontakt

Holunderkraft

Cornelia Titzmann

Güntzelstraße 54

10717 Berlin

0173 461 22 67



https://www.holunderkraft.de/

Pressekontakt

Holunderkraft

Cornelia Titzmann

Güntzelstraße 54

10717 Berlin

0173 461 22 67



https://www.holunderkraft.de/