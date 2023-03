Die Vorteile von Automaten in Hotels

In Hotels müssen sich Reisende an gewisse Essenszeiten gewöhnen. Ärgerlich ist es, wenn diese außerhalb der Öffnungszeiten anreisen oder aus sonstigen Gründen etwas zu sich nehmen möchten. Nicht immer steht noch eine Bar oder gar das Restaurant zur Verfügung. Hier können Verkaufs- und Verpflegungsautomaten in Hotels hilfreiche Dienste leisten.

Automaten, die zu jeder Zeit geöffnet und zugänglich sind

Das Serviceangebot für Hotelgäste spielt in heutiger Zeit eine wichtige Rolle. Es kommt dabei nicht ausschließlich auf wohlausgestattete Zimmer und eine gute Restauration an. Vielmehr möchte der moderne Gast unabhängig sein und auch zu jeder Zeit im Hotel Getränke und Speisen zu sich nehmen. Aus personeller und kostenintensiver Hinsicht kann ein Hotelier leider sein Restaurant- und Bar-Personal nicht 24 Stunden vorhalten. Andererseits möchte man seine Gäste auch nicht verärgern oder gar befürchten, dass diese aus solchen Gründen nicht noch einmal erneut buchen möchten. Verkaufs- und Verpflegungsautomaten stellen hier eine interessante Alternative dar.

Verpflegungsautomaten ähneln den typischen Getränkeautomaten, können anstelle von Getränken aber auch Snacks und andere Speisen anbieten. Vorteilhaft ist, dass diese Automaten rund um die Uhr geöffnet sind und hierfür nur ein geringer Personalaufwand vonnöten ist. Mit dieser zentralen Verpflegungsstation für alle Gäste lassen sich auf einfache Weise die veralteten Minibar-Konzepte abschaffen. Ein Diebstahl aus den modernen Automaten ist ebenfalls kaum möglich. Diese langlebigen Lösungen bieten die unterschiedlichsten Bezahlmöglichkeiten an. Gäste können insoweit bar oder bargeldlos bezahlen. Zudem lässt sich das Produktportfolio in Form von Food- und Non-Food-Artikeln schnell und effizient austauschen. Die modernen Automatenlösungen lassen sich ebenfalls recht einfach mit individuellen Kaffeekonzepten oder bestehenden Getränke- und Snackautomaten kombinieren. Zudem sehen diese Automaten mittlerweile recht ansprechend aus, wobei natürlich auch das Hygienekonzept nach HCCP eingehalten wird. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Hotels mit entsprechender Sternebewertung keine Angst um den Erhalt derselben befürchten müssen. Hierdurch wird gezeigt, dass ein Hotel dem modernen Stand der Technik entspricht.

Hinter dem Label fresh meals Vending & Coffee steht die Fresh Meals GmbH aus Schweitenkirchen. Das Unternehmen von Marcel und Pascal Kreutz hat sich auf mein modernes Automaten-Konzept spezialisiert. Unternehmen können hier nicht nur einen innovativen Service mit Kaffeevollautomaten buchen, sondern auch eine automatisierte Verpflegungsinfrastruktur planen und realisieren. Dabei steht die Fresh Meals GmbH von der Planung bis zur Inbetriebnahme der Automaten hilfreich zur Seite. Nach einer Bedarfsanalyse werden die benötigten Automaten genau auf die Bedürfnisse der entsprechenden Branche angepasst. Vorteilhaft ist, dass Kunden hier alles aus einer Hand erhalten. Zu den beliebtesten Produkten gehören Frische-, Kaffee-, Kaltgetränke- und Snack-Automaten. Die modernen Geräte lassen sich personalisieren und passen somit optimal in das Betriebsgeschehen. Vorteilhaft ist, dass der Kunde sich um Wartung und Reinigung keine Gedanken machen muss. Speziell bei Getränkeautomaten kann auf Wunsch ein Rücknahmesystem von Pfandartikeln bereitgestellt werden. Dieser Service richtet sich an nahezu jede Branche, wie zum Beispiel Verwaltungsgebäude, Versicherungen, Hotels, Kliniken bis hin zu Werkstätten. Die angebotenen Automaten unterstützen sowohl den bargeld- als auch bargeldlosen Zahlungsverkehr.

