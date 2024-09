Die Vorteile von 4-Monatskalendern – Flexibilität und Werbewirkung bei PRINTAS

4-Monatskalender bieten gegenüber herkömmlichen Kalenderformaten deutliche Vorteile, besonders für Unternehmen, die Wert auf langfristige Planung und effektive Werbemöglichkeiten legen. Die Modelle von PRINTAS zeichnen sich durch eine größere Planungsübersicht und zusätzliche Werbeflächen aus, die gezielt für das Branding genutzt werden können.

Erweiterte Planungsmöglichkeiten für Unternehmen

Während herkömmliche 3-Monatskalender nur einen eingeschränkten Planungszeitraum abdecken, bietet der 4-Monatskalender von PRINTAS eine deutlich erweiterte Übersicht. Neben dem aktuellen Monat und dem Vormonat werden drei zusätzliche Monate abgebildet, was die langfristige Planung erheblich erleichtert. Dies ist besonders für Branchen von Vorteil, die vorausschauende Planungen benötigen, wie etwa Eventmanagement, Vertrieb oder Projektmanagement.

PRINTAS bietet eine große Vielfalt an 4-Monatskalender-Varianten, darunter kompakte Einblock-Versionen und Mehrblock-Ausführungen. Letztere zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Monat auf einem separaten Block dargestellt wird, was die Übersichtlichkeit und die Handhabung im Arbeitsalltag weiter verbessert.

Mehr Werbefläche und kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Ein klarer Vorteil des 4-Monatskalenders ist die erweiterte Werbefläche, die für Unternehmenslogos, Slogans oder andere Werbebotschaften genutzt werden kann. Besonders die Mehrblock-Variante bietet viel Raum im Kopfbereich sowie zwischen den einzelnen Monatsblöcken. Diese Bereiche lassen sich flexibel gestalten und sorgen dafür, dass das Firmenbranding das ganze Jahr über präsent bleibt.

PRINTAS bietet zahlreiche Gestaltungsoptionen, darunter verschiedene Farben, Layouts und Schriftarten. Unternehmen können die Kalender so gestalten, dass sie optimal zum Corporate Design passen. Darüber hinaus stehen verschiedene Veredelungstechniken zur Verfügung, die es ermöglichen, die Werbewirkung weiter zu verstärken.

Tägliche Nutzung stärkt die Kundenbindung

4-Monatskalender werden häufig an zentralen Orten wie Büros, Empfangsbereichen oder Konferenzräumen aufgehängt und täglich genutzt. Dies sorgt für einen regelmäßigen Kontakt zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. Die dauerhafte Präsenz der Kalender unterstützt die Markenbindung und trägt dazu bei, dass das Firmenlogo immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. So wird die Werbung nicht nur passiv, sondern aktiv im Alltag der Kunden integriert.

Perfekt für verschiedene Branchen

Der 4-Monatskalender ist besonders für Branchen geeignet, die langfristige Planungen und umfangreiche Projektkoordination benötigen. Sektoren wie der Bau, der Einzelhandel oder das Projektmanagement profitieren von der erweiterten Übersicht und den flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem bietet PRINTAS mehrsprachige Kalender, die sich ideal für international tätige Unternehmen eignen.

Effektive Werbewirkung mit dem 4-Monatskalender von PRINTAS

Mit den individuell gestaltbaren 4-Monatskalendern von PRINTAS können Unternehmen nicht nur ihre Planungen effizienter gestalten, sondern auch ihre Marke langfristig im Blickfeld der Kunden halten. Die zusätzlichen Werbeflächen und die flexible Gestaltung machen den 4-Monatskalender zu einem idealen Werbemittel, das durch die tägliche Nutzung eine nachhaltige Wirkung entfaltet.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

