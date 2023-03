Die Tiefkühlpizza zum Selbstbelegen von Gustavo Gusto

Die Pizza „Pura“ bietet zahlreiche Möglichkeiten

Geretsried, 22. März 2023. Eine unbelegte Tiefkühlpizza? Was auf dem Foto so aussieht, als ob der Belag fehlen würde, ist jedoch ein Novum in der Tiefkühltruhe: Die TK-Pizza „Pura“ von Gustavo Gusto. Denn diese Pizza besteht „nur“ aus einem auf Lavastein vorgebackenen Pizzaboden und einer würzigen Tomatensoße. Die Zutaten für den Belag kann jede/r selbst zusammenstellen. Ob Gemüse, Fisch, Fleisch, Obst oder Salat. Um nur einige Beispiele zu nennen. Der Vielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bei der „Pura“ können sich die Pizza-Fans richtig austoben und die unterschiedlichsten Zutaten verwenden oder auch die Pizza pur genießen. Eben je nach Gusto. Die Tiefkühlpizza „Pura“ von Gustavo Gusto ist vegan und laktosefrei. Zu kaufen gibt sie im Einzelhandel. Einige Rezepte unter dem Motto „Mach die Beste draus!“ finden sie im Internet unter www.gustavo-gusto.de/pura-rezepte/

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 14 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker und kein Palmöl verwendet.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis an.

Das Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als „Top-Marke des Jahres“ und für „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet, erhielt den „Großen Preis des Mittelstandes“ und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“.

