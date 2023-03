Die Strände in Varadero gehören weiterhin zur Weltspitze!

Auch in diesem Jahr geben Reisende wieder Traumnoten für die Strände im kubanischen Urlaubsparadies.

Business as usual. Der Satz gilt, wenn sich bestimmte Dinge wiederholen. Aber nicht, wenn begeisterte Reisende Jahr für Jahr Bestnoten für eine bestimmte Urlaubsregion abgeben. So wie für den kubanischen Badeort Varadero, dessen Traumstrände erneut in die Gruppe der weltweit schönsten 10 gewählt wurden. Dann gilt Business as usual nicht mehr. Beim schwäbischen Reiseveranstalter Erlebe-Reisen – seit vielen Jahren Kuba-Anbieter und dort mit eigener Mannschaft tätig – löst ein solches Ergebnis riesige Freude aus. „Die genaue Platzierung variiert von Jahr zu Jahr. Aber zu den ersten 10 gehört Varadero grundsätzlich. Das ist super und nicht zu überbieten.“

Der Geschäftsführer der Erlebe-Reisen GmbH, Patric Paris, freut sich in diesem Jahr über Platz 9. Diesen Spitzenplatz hat das bekannte Reiseportal „Travelbook“ in seiner jährlich wiederkehrenden Auswertung ermittelt. Wie dessen Reisespezialisten unter www.travelbook.de schreiben, erfolgt die Platzierung ausschließlich durch Reisende. Zitat: „Das Ranking basiert auf Millionen Bewertungen und Erfahrungsberichten von Reisenden auf Tripadvisor. Da für die Rangliste die Zahl und die Qualität der Bewertungen relevant waren, gibt es keine Geheimtipps.“ Zu den Geheimtipps gehört Varadero nicht mehr. Der kubanische Badeort ist ein Muss.

„Varadero ist für einen Badeurlaub ideal geeignet“ meint Paris, der seine Aussage noch verfeinert. „Urlaub in Varadero passt am Anfang oder am Schluss einer Reise. Eine Rundfahrt über die Insel rundet den ganzen Urlaub ideal ab.“ Ob zu Beginn oder am Ende, Varadero passt. Durch den internationalen Flughafen ist der Badeort mit Direktflügen von Deutschland aus gut erreichbar. Den Badeurlaub mit einer Rundreise zu kombinieren ist laut Paris kein Problem. „Wir haben Angebote auf unserer Internetseite unter www.erlebe-kuba.de und sind vor Ort gut vernetzt.“

Rundreisen bietet das Team um Patric Paris auf unterschiedlichen Routen an. „Wir bilden mit den Rundreisen unterschiedliche Interessensschwerpunkte ab. Für jedes bestimmte Urlaubsinteresse findet sich die passende Reise. Auf Wunsch als Rundreise mit dem Mietwagen.“ Dass der prämierte Strand von Varadero 20 Kilometer lang ist und zu den saubersten der Welt gehört, wie Travelbook in seiner Bewertung schreibt, ist ein guter Grund für eine Reise nach Kuba. Dass die Karibikinsel darüber hinaus viel mehr zu bieten hat, wird bei jeder Rundreise eindrucksvoll deutlich.

