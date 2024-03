Das ICE London-Event auf dem Messegelände ExCeL London wurde am 6. Februar 2024 auf ein neues Level gehoben, als die West Ham United-Spieler Kurt Zouma, Tomas Soucek und Angelo Ogbonna dem Stand von Jeton, dem offiziellen e-Wallet-Partner von West Ha

Enthusiastische Fußballfans strömten zum Stand, wobei zahlreiche Besucher bereits mehrere Stunden vor der Ankunft der Spieler Schlange standen, um diese Gelegenheit, mit ihren Lieblingsstars aus der Premier League in Kontakt zu kommen, zu nutzen.

Der Stand von Jeton vibrierte geradezu unter der enormen Begeisterung der Fans, die ungeduldig darauf warteten, die von ihnen verehrten Spieler von West Ham United zu begrüßen. Eine aufgeregte Vorfreude lag in der Luft und Beifallsrufe ertönten, als die Fußballer auf ihre Anhänger trafen und bereitwillig mit einem strahlenden Lächeln Autogramme gaben, für unzählige Fotos posierten und sich sogar mit ihren treuen Fans unterhielten. Die Atmosphäre am Jeton-Stand war von Freude und Begeisterung geprägt, wähend die Fans Videos machten, um sie ihren Freunden zeigen zu können, oder die Spieler baten, Grußbotschaften an ihre Lieben zu schicken.

Ein Vertreter von Jeton verlieh seiner Begeisterung über die Möglichkeit, den Fans von West Ham United ein unvergessliches Erlebnis bei der ICE London bieten zu können, Ausdruck: „Wir haben viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung dieses Erlebnisses investiert. Wir wollten den Fußballfans eine einzigartige und denkwürdige Erfahrung bieten. Als Aussteller wollten wir außerdem einen Beitrag zur elektrisierenden Atmosphäre der ICE London leisten. Die Anwesenheit von Kurt Zouma, Tomas Soucek und Angelo Ogbonna verstärkte die ohne schon lebhafte Atmosphäre des Events wesentlich, und wir sind sehr stolz darauf, dass viele Besucher unseren Stand voller Freude und Begeisterung verließen. Der heutige Tag wird für uns genauso unvergesslich wie für die West United Ham-Fans bleiben, da dies die Verwirklichung eines unserer Hauptziele bei dieser Partnerschaft bedeutet, nämlich für denkwürdige Erlebnisse zu sorgen“.

Die anhaltende Partnerschaft zwischen Jeton und West Ham United verfolgt ein Hauptziel: einen authentischen und eindrucksvollen Kontakt mit den Fans herzustellen. Die beiden Partner möchten gemeinsam unvergessliche Erlebnisse für Fans und Jeton-Nutzer bieten. Durch ihre Zusammenarbeit beabsichtigen Jeton und West Ham United, Momente zu schaffen, an die sich die Fans noch jahrelang mit großem Vergnügen zurückerinnern werden.

Über Jeton

Jeton Wallet bietet eine breite Palette an Finanzlösungen für Online- und Offline-Käufe an. Weitere Information finden Sie unter: https://www.jeton.com/.

