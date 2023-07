Die SeniorenLebenshilfe ist ab jetzt auch in Ortrand zu finden: So erhalten Senioren Unterstützung im Alltag

Ortrand, 26.07.2023. Die SeniorenLebenshilfe verfolgt das Ziel, Senioren in ganz Deutschland ein Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen – auch wenn manche Alltagstätigkeiten schwerer fallen. Mehr als 250 Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind dafür im Einsatz. Ab jetzt gehört nun auch Herr Oliver Brandenburg zum Team und eröffnet damit den ersten Standort der SeniorenLebenshilfe in Ortrand.

Warum vorpflegerische Hilfe so wichtig ist

„Vorpflegerische“ Hilfe umfasst Unterstützungsangebote, die bereits vor einer eventuellen Pflegebedürftigkeit relevant werden. Viele Senioren benötigen keinen Pflegedienst, können aber dennoch nicht sämtliche Tätigkeiten im Alltag allein erledigen. Leben dann Familienmitglieder weit entfernt oder haben sie nicht die Zeit, mehrmals in der Woche zu helfen, bleibt für die alten Menschen oft nur ein Umzug in ein Seniorenheim. Dabei ist es der sehnlichste Wunsch vieler Senioren, auch im Alter zu Hause leben zu können.

Natürlich gibt es Hilfsangebote – beispielsweise Einkaufsservice oder Fahrdienste. In ihrem ganzheitlichen Ansatz ist die SeniorenLebenshilfe jedoch bis heute am Markt einzigartig. Hier muss ein Senior sich nämlich nicht auf ständig wechselnde Dienstleister einstellen, sondern kann sich auf den regelmäßigen Besuch seines bekannten Lebenshelfers freuen. Der Lebenshelfer hilft genau dort, wo es benötigt wird – das Angebot ist also für jeden ein wenig anders.

Genau diese Vision verfolgten Benjamin und Carola Braun aus Berlin, als sie vor mehr als 10 Jahren die SeniorenLebenshilfe gründeten. Sie wollten Senioren mit Menschen zusammenbringen, die sie ganzheitlich unterstützen und zu denen mit der Zeit vertrauensvolle Beziehungen oder sogar Freundschaften entstehen können. Heute ist das längst Realität: Die SeniorenLebenshilfe ist an zahlreichen Standorten in Deutschland vertreten.

Warum Lebenshelfer? Hilfe im Leben, nicht nur im Haushalt

Auch wenn viele Senioren zuerst Schwierigkeiten beim Tragen schwerer Einkaufstaschen oder bei Haushaltstätigkeiten wie dem Wäschewaschen haben, gehen die Bedürfnisse oft weit darüber hinaus. Vielleicht ist es eine Erleichterung, wenn jemand zweimal in der Woche eine warme Mahlzeit zubereitet oder bei einem schwierigen Schreiben hilft, das von einer Behörde gekommen ist. Oft wünschen sich Senioren auch einfach einen einfühlsamen Gesprächspartner oder eine Begleitung, die bei Spaziergängen oder Arztbesuchen Sicherheit schafft.

Für all diese und viele weitere Dinge sind die Lebenshelfer da – immer mit dem eigenen Auto, sodass auch ein Fahrdienst überflüssig wird. Die vielleicht wichtigste Komponente ist jedoch, dass die Lebenshilfe dazu beiträgt, die Einsamkeit im Alter zu reduzieren. Aus diesem Grund kümmern sie sich auch um die Gestaltung einer erfüllenden Freizeit. Nicht zuletzt profitieren auch Angehörige sehr vom Angebot der SeniorenLebenshilfe. Es tut einfach gut zu wissen, dass regelmäßig jemand vorbeischaut.

Vom Tischler zum Lebenshelfer: Oliver Brandenburg arbeitet für Senioren

Bereits während seiner Schulzeit entdeckte Herr Oliver Brandenburg seine Leidenschaft für den handwerklichen Bereich. Er absolvierte erste Praktika als Maler und Tischler. Nach seinem Schulabschluss entschied er sich, eine Ausbildung zum Tischler zu beginnen, die er auch erfolgreich abschloss. In der folgenden Anstellung in der Frauendorfer Tischlerwerkstatt konnte er seine Talente zum Einsatz bringen.

Dennoch wuchs in ihm der Wunsch, mit seiner Arbeit mehr in Kontakt mit Menschen zu kommen und sich auch im sozialen Bereich zu engagieren. Dieser Wunsch führte ihn schließlich zur SeniorenLebenshilfe in Ortrand. Nach seiner Ausbildung zum Lebenshelfer freut sich Herr Oliver Brandenburg nun darauf, etwas Wertvolles für Senioren zu tun. Ab sofort können Senioren in Ortrand dank seiner Hilfe vorpflegerische Betreuung erhalten.

Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe und die Salanje GmbH

Hinter der SeniorenLebenshilfe steht die Salanje GmbH – eine Firma, die mehrere Hilfsangebote für Senioren vereint. Die SeniorenLebenshilfe selbst wurde als Franchiseunternehmen konzipiert. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind als selbstständige Franchisepartner tätig und können daher Senioren in ihrer Nähe betreuen. Organisiert und verwaltet wird alles von Berlin aus, wo sich die Zentrale befindet. Ein kleines familiäres Team kümmert sich hier liebevoll um Senioren und Lebenshelfer.

Das ist aber noch nicht genug: Auch heute, mehr als 10 Jahre nach der Gründung, werden weiterhin Menschen gesucht, die eine Selbstständigkeit als Lebenshelfer interessant finden. Schließlich gibt es noch viele weitere hilfsbedürftige Senioren an allen Standorten Deutschlands. Mehr Informationen dazu gibt es bei der SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

