Die SeniorenLebenshilfe erweitert Ihr Helfer-Team für Senioren: Sabrina Backhaus wird erste Lebenshelferin in Vechta

Vechta, 25.10.2024. Damit Seniorinnen und Senioren möglichst selbstbestimmt ihren Lebensabend im eigenen Zuhause verbringen können, stellt die SeniorenLebenshilfe in ganz Deutschland geschulte und empathische Lebenshelfer zur Verfügung. Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer unterstützen aus einer Hand ältere Menschen bei ihren Herausforderungen im Alter. Als neue Lebenshelferin engagiert sich in Vechta nun Sabrina Backhaus für die SeniorenLebenshilfe.

Warum die vorpflegerische Hilfe der SeniorenLebenshilfe so bedeutsam ist

Viele ältere Menschen sind nur in geringem Maße pflegebedürftig und können ihren Alltag noch gut selbst bewältigen. Sie benötigen ein wenig Unterstützung im Haushalt, beim Zurücklegen längerer Wege außer Haus, auch beim Einkaufen und im Freizeitbereich. Einige wünschen sich auch eine zuverlässige Begleitung zu Behörden oder Arztterminen und freuen sich auf ein offenes Ohr, wenn sie sich einmal einsam fühlen.

In Deutschland kümmern sich Pflegedienste allerdings hauptsächlich um die Körperpflege der Senioren oder um medizinische Maßnahmen. Es besteht daher für noch recht selbstständige Senioren eine Lücke in der Versorgung. Denn nicht immer steht ihnen die Hilfe der Familie oder von Nachbarn zur Verfügung. Auch das Beauftragen verschiedener Dienstleister ist nicht unproblematisch für ältere Menschen, da sie sich stets neu auf Bezugspersonen einstellen müssen, die oftmals nicht einmal gut miteinander vernetzt sind.

Um diese Versorgungslücke zu schließen, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe. An vielen Standorten Deutschlands unterstützen Lebenshelfer Senioren in ihrem Alltag, und das kompetent, liebevoll und aus einer Hand. Diese wertvolle Begleitung ist für viele Senioren und ihre Angehörigen nicht mehr wegzudenken.

Putzhilfe, Fahrdienst und Freizeitpartner: die Dienstleistungen der Lebenshelfer

Wenn das Staubwischen und das Tragen schwerer Einkaufstüten für Senioren immer schwieriger zu bewältigen sind, unterstützen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer, wo sie gebraucht werden. Sie konzentrieren sich nicht nur auf die augenscheinlichen Bedürfnisse der älteren Menschen, sondern reagieren empathisch auch auf manchen unausgesprochenen Wunsch.

Senioren fragen Lebenshelfer an, wenn sie Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen benötigen. Sie nutzen gern den flexiblen Fahrdienst, lassen sich zu Terminen begleiten oder geben schwierige Gespräche mit Behörden ab. Erfüllend ist auch die gemeinsame Freizeitgestaltung, in der sie sich mit einem vertrauensvollen Partner an ihrer Seite neuen Aktivitäten widmen oder bekannten Tätigkeiten erneut zuwenden.

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe stehen als vielseitige Alltagsbegleiter ihren Senioren bedürfnisorientiert und wertschätzend zur Verfügung. Auch Angehörige genießen das beruhigende Gefühl, ihre Verwandten in guten Händen zu wissen.

Frau Sabrina Backhaus wird erste Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Vechta

Eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin, viele Jahre Erfahrungen im Kundenkontakt und reichlich erfüllende Momente mit der Familie brachten Frau Sabrina Backhaus in den Kreis helfender Hände der SeniorenLebenshilfe. In Vechta unterstützt nun Frau Backhaus Senioren in ihrem herausfordernden Alltag zu Hause und hat als selbstständige Seniorenbegleiterin die Möglichkeit, sich intensiv auf die Gefühls- und Bedürfniswelt ihrer Senioren einzulassen.

Sabrina Backhaus hat erkannt, wie erfüllend es ist, Senioren etwas zurückzugeben. Sie lebt ihre Vorstellungen von einem Seniorenservice, der für alle Beteiligten sinnbringend ist. Gern teilt sie mit den Senioren ihre Leidenschaft für Mensch und Tier oder versinkt mit ihnen in die magische Welt der Geschichten. Senioren schätzen an Frau Backhaus vor allem ihren Respekt älteren Menschen gegenüber sowie ihr freudiges Wesen.

Informationen über die SeniorenLebenshilfe und die Salanje GmbH dahinter

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, das zur Salanje GmbH gehört. Vor über 10 Jahren gründeten die Eheleuten Carola und Benjamin Braun die Salanje GmbH, um ältere Menschen in ihrem Alltag würdevoll zu unterstützen.

Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind selbstständige Franchisenehmer. Sie arbeiten von ihrem Wohnort aus, was lange Anfahrtswege vermeidet und es ihnen ermöglicht, im Notfall schnell zur Stelle zu sein. Als ihr eigener Chef sorgen Lebenshelfer auch dafür, dass die Zusammenarbeit mit ihren Senioren bedürfnisorientiert und erfüllend für alle Beteiligen ist.

Da der Betreuungsbedarf für Senioren, die in ihrem eigenen Zuhause eigenständig leben wollen, immer noch hoch ist, sucht die Salanje GmbH weiterhin neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer. In der Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe finden Senioren, aber auch angehende Lebenshelferinnen und Lebenshelfer empathische Ansprechpartner und Antworten auf ihre Fragen.

Kontakt

Sabrina Backhaus

Nesselkamp 2

49424 Goldenstedt

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

