Die Revolution der Arbeitsmittelprüfung: wosatec stellt digitale Lösung für Unternehmen, Behörden und Prüfer vor

Berlin, März 2024 – Das Berliner Start Up wosatec präsentiert seine neueste Entwicklung: Eine digitale Prüfsoftware für Arbeitsmittel. Diese Web-App revolutioniert das Erfassen, Überprüfen und Dokumentieren von Arbeitsmitteln. Der Prozess wird komplett digitalisiert und neu konzipiert, was zahlreiche Vorteile bringt.

Die Web-App erleichtert die Prüfung von Arbeitsmitteln durch zahlreiche Funktionen. Sie ermöglicht rechtssichere Arbeitsmittelprüfungen, was sowohl gesetzliche Compliance als auch betriebliche Sicherheit ermöglicht. Zu den Kernfunktionen gehören digitale Dokumentation der Arbeitsmittelprüfungen, automatische Erstellung von PDF-Prüfberichten mit digitaler Unterschrift, Fotodokumentation, Terminverwaltung, Standortverwaltung und eine einfache Identifizierung der Arbeitsmittel durch QR-Codes. Dabei sind aktuell bereits Kategorien wie „Leitern & Tritte“, „Fahrgerüste“ oder „Regalsysteme“ verfügbar, weitere wie „Türen & Tore“ oder „Feuerlöscher“ folgen. Ziel des Unternehmens ist es, alle zu prüfende Arbeitsmittel in einer Plattform zu verwalten, zu prüfen und zu dokumentieren. Der gesamte Prüfprozess ist effizient, transparent, sicher und digital gestaltet – von der Datenerfassung bis zur Dokumentation.

Die Software ist geräteunabhängig sowohl online als auch offline nutzbar, was insbesondere in Bereichen ohne Netzanbindung von Vorteil ist. Die ‚Ready-to-use‘-Web-App ist sofort auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Mobile einsetzbar, ohne kompliziertes Setup. Mit einem umfassenden Produktkatalog für die Steigtechnik und QR-Code-basierter Arbeitsmittelerkennung beschleunigt wosatec den Prüfprozess deutlich. Einmal angelegt, werden alle Informationen und Prüfungen im Tool dokumentiert, zudem erinnert die Web-App selbständig an alle Termine, einfacher geht es kaum. Die Plattform ist herstellerunabhängig, DSGVO-konform und bietet in Zukunft ein White Labeling-Angebot für die nahtlose Integration in jede Corporate-Umgebung. Thomas Gottweis, Geschäftsführer von wosatec, betont: „Unser Ziel ist es, mit unserer Software die Effizienz und Sicherheit in Unternehmen zu steigern und die Arbeitsmittelprüfung zu vereinfachen.“

Wosatec bietet eine attraktive Preisstruktur. Testen Sie jetzt die Software 30 Tage lang kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie auf www.wosatec.com

Arbeitsmittelprüfung der nächsten Generation: mobil und digital

wosatec ist Ihre neue digitale Prüfsoftware mit allen benötigten Dokumentationen. Mit nur einem Internet Browser können Sie Ihre Prüfung ganz einfach online oder auch offline durchführen. Die Web App, um all Ihre Prüfungen perfekt zu organisieren.

