Die passende Zisterne finden – bei Mall ganz einfach online

Bemessungsprogramm unter www.mall-zisterne.de

Regenwasser zur Gartenbewässerung oder sogar für Toilettenspülungen und zum Wäschewaschen zu nutzen lohnt sich: Bei einem 5-Personen-Haushalt lassen sich so bis zu 100.000 Liter Trinkwasser pro Jahr einsparen. Doch wie groß sollte die Zisterne sein? Zur Berechnung der passenden Zisternengröße bietet Mall unter www.mall-zisterne.de ein Bemessungsprogramm an, mit dem bequem von zu Hause aus das erforderliche Volumen berechnet werden kann. Das Programm benötigt dazu lediglich ein paar Daten und Informationen zu Haushalts- und Gartengröße, Dachfläche sowie zur gewünschten Nutzung des Regenwassers. Bei der Berechnung greift die Software auf die durchschnittlichen Niederschlagsmengen der Wetterstationen in ganz Deutschland zurück. Anhand der Postleitzahl ergibt sich so ein auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Speichervolumen.

Zisternen von Mall bestehen aus fugenlosem Stahlbeton und werden im Erdreich eingebaut. Dort sammeln sie das anfallende Niederschlagswasser vom Hausdach. Sie sind ökologisch und robust, und ihr Stahlbeton garantiert so hohe Stabilität, dass sie sogar mit dem Auto befahren werden können. Filterung und Lagerung im kühlen Erdreich garantieren eine konstant hygienische Wasserqualität; und für Pflanzen gibt es ohnehin nichts Besseres als weiches Regenwasser.

In über sechs Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pelletspeicher und Hackschnitzelbehälter in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt neun Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und Ungarn. Rund 495 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von 90 Mio. Euro.

