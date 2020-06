BIRMINGHAM, 30.05.2020 – Die Philosophie bei dem Global Player TTPCG ® stellt klar, dass Menschen zu kostbar sind, um sie in der digitalen Welt alleine zu lassen. Daher werden alle Nutzer der Dienste von TTPCG ® auch von einem zertifizierten Singleberater beraten. Auch so können anonyme Fakeproflie vermieden werden und Singles auf Partnersuche buchen nur die Module, die individuellen Ansprüchen geschuldet sind. Ein Landwirt, der eine Frau sucht, die zu ihm passt und die Mitarbeit in einer Landwirtschaft akzeptiert, bucht das TTPCG ® Modul we ask. Dann werden dem Landwirt nur Frauen vorgestellt, die zum Matching Code des Landwirts passen und die gerne auf einem Bauernhof leben möchten. Der Interessent kann es sich aussuchen, ob die Beratung bei ihm zu Hause stattfinden soll, oder lieber beim Singleberater zu Hause. Natürlich kommt der Singleberater auf Wunsch auch auf den PC oder das Smartphone des Interessenten.

Bei TTPCG ® verschmilzt menschliche Beratung mit digitaler Infrastruktur

Auch im Bereich Partnervermittlung steigt die Nachfrage nach Fernberatung mittels einer Videokonferenz. Natürlich folgte TTPCG ® diesem Trend. Der Vulkanausbruch in Island hat uns die Vorteile der Videokommunikation deutlich vor Augen geführt. Geringere Umweltbelastungen, dennoch persönliche Beratung über alle digitalen Möglichkeiten der schnellen Partnerfindung, welche in dieser Form nur TTPCG ® bieten kann. Hinzu kommt, dass Videokonferenzlösungen bei jedem Menschen mit PC oder Smartphone verfügbar sind.

TTPCG ® bietet für fast jeden Menschen auf Partnersuche massgeschneiderte Lösungen

Das von der aussergewöhnlichen Premium Partnervermittlung TTPCG ® gebotene digitale Leistungsspektrum ist so umfangreich, dass es für jeden Single passende Lösungen gibt. Ausgenommen davon sind lediglich Menschen, die einen gleichgeschlechtlichen Partner suchen. Damit der Verlauf der Vermittlung und das Vorstellen des wirklich passenden Partners schnell gehen, wird die Dienstleistung jedes Nutzers der Dienste von TTPCG ® perfekt zusammengestellt. Wer es noch nicht weiss, dem sei gesagt, dass die Preise für die TTPCG ® Dienstleistungen lediglich auf dem Niveau guter online Singlebörsen liegen, welche jedoch nicht annähernd den Service bieten können, den TTPCG ® bieten kann. Der seit 5 Jahren für TTPCG ® tätige Franchisepartner Rolf Lüdicke begann seine Karriere in der Position des Singleberaters. Durch unaufhaltsamen Fleiss begleitet Herr Lüdicke heute die Position des Master Center Manger für den europäischen deutschsprachigen Raum. Er war im europäischen deutschsprachigen Raum aktiv beteiligt an der Entwicklung der Fernberatung zum persönlichen Videogespräch inklusiv digitalem Auftrag zum schnellen Partnerglück. Klar ist, der Markt Dating Services boomt. Laut Forbies-Studie soll der Markt für digitale Partnervermittlung in Europa jährlich um 13,6 Prozent steigen. Die Konzernleitung der Taylor Gruppe ist sich sicher, dass das Angebot der Fernberatung via Videokonferenz zunehmen wird. Gerade jetzt, wo Menschen den Wert von Videokommunikation durch die Corona Krise entdeckt haben. Übrigens, auf Grund der steigenden Nachfrage an den TTPCG ® Dienstleistungen werden auch in einigen europäischen deutschsprachigen Regionen noch motivierte Franchisepartner gesucht. Die gratis Broschüre können Sie unter der URL https://www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/Franchiseinfo-D-A-CH.pdf downloaden.

Dies ist ein Pressebericht des Autors Robert Scoot care of PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED 69 GREAT HAMPTON STREET, B18 6E BIRMINGHAM. Übersetzung ins Deutsche, Spanische, Französische im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Maurice Baker.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.