Die neue Gerätegeneration von SM Klebetechnik:

FlexControl – maximaler Bedienkomfort durch innovative Mikroprozessor-Steuerung

Nach intensiver Entwicklungsarbeit mit unserem langjährigen Vertriebspartner Bühnen GmbH & Co. KG aus Bremen sind wir von SM Klebetechnik besonders stolz, Ihnen heute die innovative FlexControl-Steuerung präsentieren zu dürfen. Die neue Steuerungseinheit mit intuitivem Touchpanel ist für sämtliche Klebstoff-Auftragsgeräte aus unserem Hause erhältlich und bietet Ihnen zahlreiche Vorteile – von der praktischen Dosiermeterfunktion über die Drucksteuerung für den exakten und gleichmäßigen Leimauftrag bis hin zur USB-Schnittstelle für Ihre Software-Updates.

„FlexControl“ by SM Klebetechnik – die innovative Mikroprozessor-Steuerung mit Farbdisplay und Touchpanel ermöglicht Ihnen eine intuitive Bedienung der neuen Gerätegeneration von SM Klebstoff-Auftragsgeräten. Entdecken Sie hier Ihre Vorteile:

Drucksteuerung statt Bypass und mit Dosiermeterfunktion

Die druckgeregelten Systeme sind mit einem hochwertigem Drucksensor – ohne Bypass – ausgestattet und sorgen so für den exakten und gleichmäßigen Leimauftrag! Die neuen FlexControl-Auftragsgeräte in der Geräteklasse der 7L und 10L Tischgeräte vom Typ FlexControl GP07 und FlexControl GS10 punkten mit der „Dosiermeter“ Funktion, die eine vollautomatische Drehzahlsteuerung der Pumpe nach Mengenvorgabe in gr/m² oder gr/lfdm ermöglicht.

FlexControl: mit USB-Schnittstelle für Software-Updates und intuitivem Touchpanel

Bei den neuen FlexControl-Auftragsgeräten ermöglicht eine hochmoderne Elektronikarchitektur, Updates per USB-Stick einzuspielen, Rezepte sowie Log-Daten auf diesem zu speichern und die Geräte komfortabel über das Tablet, den PC oder das Smartphone fernzusteuern.

Das kontrastreiche Farb-Touch-Display sorgt für eine intuitive Bedienung. Zur vollständigen Grundausstattung gehören selbstverständlich auch eine Wochenzeitschaltuhr, Temperaturabsenkung, Benutzerverwaltung und ein Rezeptmenü.

Beispiele: Gerätevarianten mit FlexControl-Steuereinheit

GS20 Klebstoff-Auftragsgerät 20l FlexControl zur Verarbeitung von thermoplastischen Klebstoffen

– Zur Verarbeitung von thermoplastischen Klebstoffen wie EVA, PSA, PO in Form von Granulat, Pillows oder Blöcken

– Gehäuse und Schaltschrank im modernen Design

– Schlanke, platzsparende Bauweise

– Integrierte LED Signal Ampel

– Große Schaltschranktür für gute Zugänglichkeit

– Übersichtliche Anordnung aller Baugruppen

– 20 Liter Tankvolumen

– Antrieb von bis zu 2 Zahnradpumpen

– Max. 4 Schlauchanschlüsse möglich

– Wahlweise als Standgerät oder mit Rollen ausgestattet

GR08 PUR-Klebstoff-Auftragsgerät FlexControl zur Verarbeitung von PUR-Kerzen

– Zur schonenden Verarbeitung von Feuchte-vernetzenden Schmelzklebstoffen in 2kg Kerzengebinden

– Im neuen Gehäuse und Schaltschrank Design

– Schlanke, platzsparende Bauweise

– Integrierte LED Signal Ampel

– Mit Reservoir und Tankerweiterung für unterbrechungsfreien Betrieb

– Antihaft-Beschichtung des Schmelztanks und Tankdeckels

– Mit Schutzbegasung durch integrierten Lufttrockner

– Antrieb von bis zu 2 Zahnradpumpen

– Max. 4 Schlauchanschlüsse möglich

– Wahlweise als Standgerät oder mit Rollen ausgestattet

Die SM FlexControl-Auftragsgeräte mit der neuen und bedienerfreundlichen Steuerung sind in vielen Variationen erhältlich und können ab sofort bei SM Klebetechnik und Bühnen bestellt werden. Unabhängig, ob Sie EVA-, PO-, PA-Klebstoffe oder PUR-/POR-Schmelzklebstoffe verwenden, wir konstruieren für Sie das auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Auftragsgerät!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie möchten mehr über die FlexControl-Technologie erfahren oder die neue Gerätegeneration in unserem hauseigenen Technikum mit Ihren bevorzugten Klebstoffen testen?

Rufen Sie uns an unter Telefon +49 (0) 24 52 / 91 72-0 oder schreiben Sie uns per E-Mail an info@sm-klebetechnik.de – wir beraten Sie gerne über die Anschlusskompatibilität zu Ihrem vorhandenen System und bieten Ihnen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlage zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis an.

Seit mehr als 30 Jahren macht sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und dem Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen.

Unsere Maschinen zur Heißleimverarbeitung und für Beschichtungsaufgaben werden vorzugsweise in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, grafische Industrie, Klebebänder, als auch in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie erfolgreich eingesetzt. Ebenso sind unsere Aggregate in Produktionsanlagen bei Kleb- und Dichtstoffproduzenten und Compoundierern integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich täglich über 70 Mitarbeiter für die Belange unserer Kunden.

Firmenkontakt

SM-Klebetechnik Vertriebs GmbH

Guido Schog

Otto-Hahn-Straße 19a

52525 Heinsberg

+49 (0) 2452/9172-0

+49 (0) 2452/9172-20



https://www.sm-klebetechnik.de

Pressekontakt

Atelier Steinbüchel & Partner | Werbeagentur Köln

Cord Steinbüchel

Sperberweg 2

50858 Köln

+49 (0) 221 44 23 98



https://www.atelier-steinbuechel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.