Die neue digitale Ära bei Perschmann Calibration

Schnell, papierlos und auditsicher: Der Marktführer für Messmittel-Kalibrierungen optimiert seine digitalen Dienstleistungen

Braunschweig, September 2022 – Die Digitalisierung sorgt für vereinfachte und beschleunigte Prozesse – auch beim Kalibrieren und Verwalten von Messmitteln. Seit dem 1. August 2022 stellt die Perschmann Calibration GmbH darum ihren Kunden die Kalibrierscheine standardmäßig im PDF-Format zur Verfügung. Damit leistet der Kalibrierdienstleister einen Beitrag für die Umwelt und macht den Zugriff auf Kalibrierdaten noch schneller und einfacher. Zusätzlich wurde der Service beim Kalibrieren vor Ort verbessert: Per VPN-Verbindung ist das Drehmoment-Mobil nun direkt mit dem Firmennetzwerk verbunden. Den Kunden stehen somit sowohl ihre kalibrierten Messmittel als auch die Kalibrierscheine in kürzester Zeit zur Verfügung.

Ressourcen schonen, in die Zukunft investieren

„Die Umstellung vom Papier- auf den digitalen Kalibrierschein hat für unsere Kunden und uns einen doppelten Nutzen: Zum einen sparen wir Papier; zum anderen ist es wesentlich einfacher und effektiver, einen digitalen Kalibrierschein zu verwalten. Ressourcen schonen und Arbeitsabläufe weiter digitalisieren – das ist eine zweifache Investition in die Zukunft. Zusätzlich haben wir im Rahmen des Digitalisierungsprojekts einen Sponsoringvertrag mit der gemeinnützigen Stiftung Zukunft Wald abgeschlossen und unterstützen so die Wiederaufforstung der Wälder in der Region“, sagt Alexander Siefert, Geschäftsführer der Perschmann Calibration GmbH mit Sitz in Braunschweig.

Schon jetzt werden vier von fünf Kalibrierscheinen und zwei Drittel der Kalibrieraufträge ohne Papier bearbeitet. Die digitalen Kalibrierscheine und -zertifikate stehen den Kunden auditsicher in der digitalen Messmittelverwaltung trendic® hub zur Verfügung – sechs Monate lang in der kostenlosen Version bzw. 10 Jahre lang und mit umfangreichen Verwaltungsfunktionen in einem der drei Lizenzmodelle. Alle Kunden von Perschmann Calibration haben rund um die Uhr Zugang zu der digitalen Onlineverwaltung und können dort jederzeit Kalibrierscheine herunterladen. Mehr als 3.000 Kunden nutzen bereits das Prüfmittel-Verwaltungsportal trendic® hub.

Ausfallzeiten minimieren durch Kalibrieren vor Ort

Einen deutlichen Mehrwert bietet der Kalibrierdienstleister auch beim schnellen und auditsicheren Kalibrieren vor Ort. Bereits seit 2015 kalibrieren die Experten von Perschmann Calibration unterschiedliche Messmittel wie Drehmomentwerkzeuge direkt beim Kunden. Seit kurzem ist das Drehmomentmobil per VPN-Verbindung über das Firmennetzwerk direkt mit der trendic®-Datenbank verbunden. Damit ist das mobile Labor noch besser mit der Zentrale vernetzt und sämtliche Änderungen und Aktualisierungen wie z. B. an Prüfplänen stehen vor Ort in Echtzeit zur Verfügung. Die Kunden profitieren unmittelbar von der höheren Geschwindigkeit und extrem kurzen Ausfallzeiten: Die Prüfmittel sind sofort nach der erfolgreichen Kalibrierung wieder einsatzbar und die Kalibrierscheine werden digital in trendic® hub abgelegt und verwaltet.

Informationen zu allen Kalibrierdienstleistungen von Perschmann Calibration finden Sie im neuen Kalibrierkatalog 2022/2023.

Über die Perschmann Calibration GmbH

Als Dienstleister für die Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie führt die Perschmann Calibration GmbH täglich bis zu 3.000 Kalibrierungen im Labor oder beim Kunden vor Ort durch. Damit ist sie der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die Perschmann Gruppe bietet Kalibrierdienstleistungen bereits seit 1993 an – zunächst als Abteilung des Werkzeuggroßhandels Hch. Perschmann GmbH. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zum eigenständigen Unternehmen Perschmann Calibration GmbH um. Heute sorgt hochqualifiziertes Personal am Standort Braunschweig sowie beim Kunden vor Ort für normkonforme Kalibrierungen von allen Messmitteln aus Fertigung, Mess- und Prüfräumen. Dabei werden die Messmittel entsprechend den aktuellen Normen und Richtlinien auditsicher kalibriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.perschmann-calibration.de / www.trendic-hub.de / www.facebook.de/PerschmannGruppe / www.linkedin.com/showcase/perschmann-calibration

