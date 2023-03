Die Neobank Blackcatcard hat ihre Mastercard-Karten mit einem neuen visuellen Design und erweiterten Funktionen eingeführt

Das von Papaya Ltd herausgegebene Blackcatcard Fintech-Ökosystem führt neue Mastercard Plastikkarten mit neuem visuellen Design und erweiterten Funktionen für Privatpersonen und Unternehmen ein.

Die neuen von Neobank herausgegebenen Karten haben jetzt attraktive Eigenschaften, ein spezielles Design, das der Benutzertype entspricht, und alle Vorteile, die das Blackcatcard-Ökosystem bietet.

Das neue Design unterstreicht die elegante Farbpalette, die dunkler als die der aktuellen Karte ist, in Kombination mit den jetzt türkisfarbenen Augen der ikonischen Katzen von Blackcatcard. Diese Detailreihe verleiht den Karten ein sehr raffiniertes und attraktives Aussehen, das die Aufmerksamkeit desjenigen auf sich zieht, der sie in den Händen hält.

Was die Textur angeht, werden die Karten jetzt nicht mehr geprägt, was ihnen einen zurückhaltenderen Stil verleiht und sie angenehmer anfühlt. Beachten Sie auch, dass sich die Kartennummern jetzt auf der Rückseite befinden und die Sicherheitsdaten vor neugierigen Blicken verbergen, während sich die herausragendsten, innovativsten grafischen Elemente auf der Vorderseite befinden.

Was die Katzenmäulchen auf den Karten betrifft, gibt es auch Unterschiede, abhängig von der Art des Kunden, der die Karte anfordert.

Gleichzeitig wurden auch Karten mit neuem Design aufgerüstet, um als Kreditkarten zu fungieren. Das bedeutet, dass solche Karten von Diensten akzeptiert werden können, die in der Vergangenheit nur Karten der Kreditklasse akzeptiert haben, um Dienstleistungen zu bezahlen. Diese Option ist sehr nützlich für Reisende, die ein Auto oder eine Unterkunft über Dienste buchen, die keine Debitkarten akzeptieren. Diese neu gestalteten Karten aus Bonität bieten jedoch keinen Zugang zu Kreditprodukten und -dienstleistungen und erlauben keine Überziehung.

Blackcatcard Unternehmensbenutzer erhalten eine Panther-ähnliche Katze, die Respekt einflößt und „Macht“ widerspiegelt, mit einem entschlossenen Blick als zuvor, was genau den starken Charakter der Unternehmer widerspiegelt.

Für Firmenkunden sind diese Karten bereits als Hauptkarten erhältlich.

Privatpersonen, die dieses neue Design erhalten, werden feststellen, dass ihre Katze dem aktuellen Design ähnelt, jedoch mit blendend türkisfarbenen Augen. Sie können ihre neuen Karten als zusätzliche Karten für nur 7 Euro pro Karte und nur 2 Euro monatliche Wartungsgebühr für alle bestellten zusätzlichen Karten bestellen.

Die Bereitstellung einer zusätzlichen Karte Blackcatcard für Kunden bietet ihnen auch bequeme Möglichkeiten zur Planung und Aufteilung des Familienbudgets, indem zusätzliche Karten mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Designs ausgegeben werden, z. B. ein Familien- oder Kinderdesign für die Karten, mit der nicht nur die Ausgaben getrennt, sondern auch ein ästhetisches Vergnügen erzielt werden kann.

Das Modell dieser Art von Karten wurde ebenfalls aktualisiert. Die Familienkarte wurde mit dem allgemeinen Design für Privatpersonen aktualisiert, während die kindische Gestaltung von Karte ein anderes Modell haben wird, da sich das Design der Katze von einem kleinen und zarten Freund zu einer größeren, natürlichen und dynamischen Katze völlig ändern wird.

Zusätzliche Karten bringen auch mehrere Vorteile mit sich. Zum Beispiel die Möglichkeit, sie mit einem bestimmten Namen zu personalisieren, der die Persönlichkeit des Kunden repräsentiert, z. B. einen Spitznamen aus der Kindheit, einen Spitznamen, unter dem die Familie des Kunden ihn anruft, und vielen anderen Optionen.

Die Verfügbarkeit zusätzlicher Karten, sowohl virtueller als auch Plastikkarten, erhöht auch die Sicherheit bei Zahlungen auf verschiedenen Websites. Wenn Sie einen Phishing-Verdacht auf einer Website haben, können Sie diese bestimmte Karte sperren, damit das Geld sicher ist und über andere Karten verwendet werden kann.

Alle zusätzlichen Karten mit neuem Design sind Mastercard-Kreditkarten.

Grundlegende Plastik- und virtuelle Karten sowie ein IBAN-Konto sind für Privatpersonen ohne monatliche Servicegebühr weiterhin kostenlos. Darüber hinaus stehen diesen Kunden monatlich bis zu 5 Euro-Zahlungsverkehrsraum-Überweisungen (SEPA) und alle eingehenden Zahlungen kostenlos zur Verfügung.

Darüber hinaus können Privatkunden im Rahmen des Bonusprogramms des Blackcatcard-Partners FINTECH ASSETS OÜ aus einer von vier Optionen wählen:

– 2,2% Belohnung pro Jahr

– bis zu 5% Cashback für Einkäufe bei Google Play

– bis zu 2% Cashback für Einkäufe bei Amazon

– 0,1% Cashback auf alle Karteneinkäufe

Die Privatpersonen können das Bonusprogramm jederzeit wechseln.

Mit einem neuen Design und Partnerprogrammen bringt Blackcatcard das Online-Banking auf den Weg der Innovation und schafft Lösungen, die den ästhetischen, operativen und finanziellen Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.

Über Blackcatcard:

Blackcatcard ist eine internationale Neobanking-Lösung, die 2019 eingeführt wurde und ihren Sitz in Europa hat. Es bietet virtuelle und physische Karten an, die an jedem Geldautomaten oder Zahlungsterminal akzeptiert werden können, das mit Mastercard funktioniert. Die Erstellung des Kontos und der virtuellen Karte sowie die Kartenpflege sind für Privatpersonen kostenlos.

Blackcatcard bietet einen Online-Banking-Service und eine Karten- und Kontoverwaltungsanwendung sowie alle integrierten Lösungen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Der Service steht Privat- und Firmenkunden zur Verfügung. Zusätzlich zu Online- und Mobile-Banking-Produkten sind Cashback und Bonus* im Rahmen eines Treueprogramms im Fintech-Ökosystem verfügbar. Einzelpersonen können auch alle Arten von Ausgaben, einschließlich Kinder- und Familienausgaben, mit zusätzlichen Karten überwachen.

Der Blackcatcard-Service ist in erster Linie für Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gedacht, wird aber auch von Kunden aus anderen Regionen wie den USA, Südkorea, China, Südafrika und vielen anderen sehr geschätzt. Die Zahlungskarte selbst ist derzeit nur für Einwohner des EWR verfügbar, aber Einwohner fast aller Länder können die Blackcatcatcard-Online-Banking-Anwendung nahtlos nutzen, einschließlich eines persönlichen europäischen IBAN-Kontos, kostenloser Intrabank-Geldüberweisungen und SEPA-Zahlungen.

* Die Bonuszahlung ist Teil des Treueprogramms von FINTECH ASSETS OÜ.

Detaillierte Geschäftsbedingungen finden Sie hier.

Kontakt

Blackcatcard by Papaya LTD

Natalia Kolesnikova

Sliema Road 31

GZR 1637 Gzira

+371 233 06 495



https://blackcatcard.com/