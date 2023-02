Die nächste Generation der Digitalisierung für IIoT-Systeme: Synostik stellt ausgefeilte Inspektions-Algorithmen vor

Intelligente Software-Tools sorgen für effiziente Überprüfung von industriellen Steuerungssystemen

Oebisfelde, im Februar 2023 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, stellt in Ergänzung seiner Diagnose-Softwaretools für IIoT-Systeme, die neunen, für industrielle IoT-Systeme entwickelten, Inspektions-Algorithmen vor. Diese ermöglichen das Prüfen und Überwachen von Funktionalität, Sicherheit und Qualität technischer Systeme. „Inspektions-Algorithmen können vor allem dazu genutzt werden, die geführte Inspektion eines Systems möglich zu machen. Und dies auf eine standardisierte Weise, die vom Kunden selbst vorab definiert und festgelegt wird“, erklärt Heino Brose, Geschäftsführer der Synostik GmbH.

Die Inspektion in heutigen IIoT-Systemen dient zur Überprüfung von komplexen Maschinenanlagen. Dabei wird der Ist-Zustand der Maschine festgestellt und dokumentiert. Ferner werden die Funktionsweise der gesamten Anlage sowie alle Anlagenteile, Einstellungen und Werte überprüft. Darüber hinaus werden die notwendigen Anpassungen für eine künftige Nutzung abgeleitet. Dies bedeutet: Ein Fehler wird im Vorfeld erkannt und daraus eine Lösung abgeleitet, die Zeit und Kosten spart. An sich sind dies komplexe Prozesse, für die Synostik Algorithmen entwickelt hat, um diese Vorgänge zu vereinfachen.

Vom Konzept zu den Algorithmen

Im Einzelnen ist das Vorgehen wie folgt: Bereits in einer frühen Entwicklungsphase werden geeignete Strategien, Abläufe und Algorithmen für die Inspektion der Systeme festgelegt. Dazu wird ein Inspektions-Konzept erstellt, in das alle Komponenten einbezogen werden. Die Erstellung der Inspektions-Algorithmen erfolgt mit dem Synostik-Tool über die Methodik des DiagnoseDesigns und kann individuell auf Kundenanforderungen für deren Systeme und Geräte angepasst werden. Das Tool bietet eine grafische Systemvisualisierung, auf deren Basis frühzeitig potenzielle Verschleiße und ihre möglichen Ursachen vollständig erfasst werden. Ein Beispiel aus der Verbau- und Belastungsprüfung: Bei der Verbauprüfung werden Teilnummern, Software- und Hardwareversionen mit den technischen Vorgaben verglichen. Die Analyse von Abweichungen und Unstimmigkeiten fließen ebenfalls mit ein. Im Rahmen der Belastungsprüfung dagegen werden Last, Lebensdauer, Arbeitsstunden, deren Verbrauch und verbleibende Parameter genauestens untersucht. Alles zusammen führt zu einem Ergebnis mit dem gearbeitet werden kann, um mögliche Ausfälle vorherzusagen und diese von vorn herein auszuschließen.

Weiterverarbeitung in individuelle Formate

Sofern der Inspektionstermin durch einen Prüfer ansteht, werden im Folgenden die Anlage und deren Komponenten überprüft. Die vorab erstellten Prüfalgorithmen kommen auch dort zum Einsatz und verkürzen die Dauer der Prüfung erheblich, da die Stillstands-Zeit verringert wird und der Betrieb der Anlage rasch weiterlaufen kann. Test-Algorithmen helfen zudem Anlagen funktionell zu prüfen. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Algorithmen liegen als XML-Datei vor und können zur Weiterverarbeitung sehr einfach konvertiert und in jedes kundenspezifische Format überführt werden.

Mobile App sorgt für noch mehr Transparenz

Mithilfe der Synostik Smartphone-App DIANA können zudem Anweisungen zur Reparatur einer Maschine nach der Inspektion zuverlässig identifiziert und Anleitungen zur Problembehebung abgerufen werden. Mithilfe eines KI-gestützten Chatbots werden Symptome im Dialog mit dem Anwender ausgewertet. Dadurch lassen sich mögliche Fehlerursachen identifizieren und im Ausschlussverfahren weiter eingrenzen.

Sie möchten gerne einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren? Bitte kontaktieren Sie:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 57 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und in den Geschäftsstellen in Hannover und in Magdeburg. Ferner existieren zwei Partnerbüros in Wolfsburg und Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

