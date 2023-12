Die Macht des Mindsets!

Wie ein bewusstes Denken, das Leben verändern kann.

Nach ihrem Auftritt beim Speaker Slam im Sommer wurde Milena Federmann, Mental Coach aus der Glücksgemeinde Schömberg, als Expertin für den diesjährigen Expertenkongress, in Dubai gebucht. Dieser außergewöhnliche Kongress wurde am 30.11.2023 vom Expertenportal veranstaltet und brachte Experten aus verschiedenen Nationen mit wichtigen Themen dieser Zeit und der Zukunft zusammen.

Auf einer Yacht inmitten der faszinierenden Skyline Dubais sprach sie in ihrer Rede über die tiefgreifende Bedeutung eines bewusst gestalteten Mindsets für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.

Sie erklärt warum ein Mindset weit mehr als nur eine Einstellung oder Sichtweise ist.

Es ist das Fundament unserer Denkweise, unseres Handelns und Fühlens. Es befähigt uns, die Welt um uns herum zu interpretieren. Es ist die Art und Weise, wie wir auf Herausforderungen reagieren, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir unser Leben gestalten. Ganz besonders ist es für unsere Emotionen verantwortlich. Dafür wie viel Freude, Trauer oder z.B. auch Angst in unserem Leben ist. An dieser Stelle erklärt Frau Federmann, dass das Mindset wie ein Navigationswerkzeug in uns funktioniert. Es steuert in die Richtung der Gedanken und wer überwiegend herausfordernde und negative Gedanken in sich trägt, navigiert oft an den schönen Zielen vorbei.

Darüber hinaus macht sie deutlich, dass Gedanken nicht nur abstrakte Konzepte sind, sondern eine tiefgreifende Auswirkung auf unseren Körper haben. Sicherlich kennen sie die Anspannung unter Stress, die Übelkeit bei Nervosität oder das lähmende Gefühl bei Angst. Gefühle entstehen erst dann wenn der Körper die Gedanken zum Leben erweckt. Dies ist oft als Schwere oder Unwohlsein wahrnehmbar. Während positive Gedanken ein Gefühl der Leichtigkeit im Körper erzeugen. Wer kennt sie nicht, die Gefühle die einen entweder morgens im Bett halten wollen oder die einen Bäume ausreißen lassen.

Dadurch ist das Mindset weit mehr als nur unser Denken, es ist für unser körperliches Wohlbefinden und unsere mentale Gesundheit maßgeblich mit verantwortlich.

Milena Federmann betont, dass das Mindset nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt ist. Es bildet sich im Laufe des Lebens durch eine Vielzahl von Einflüssen. Erziehung, Bildung, soziale Kontakte, Kultur, Religion, Medien und auch eigene Erfahrungen.

Somit können wir in einigen Lebensbereichen sehr selbstbewusst sein, während wir in anderen eher kritisch mit uns selbst sind. Es durchdringt jeden Aspekt unseres Lebens – von unseren beruflichen Ambitionen bis zu unseren persönlichen Beziehungen. „Unser Mindset ist der Architekt unseres Lebens“, sagte sie. „Es beeinflusst, wie wir uns selbst sehen, wie wir mit anderen interagieren und welche Ziele wir verfolgen.“

Die gute Nachricht ist, dass es nie zu spät ist, es zu verändern. Die Grundlagen wie wir die Welt und uns selbst wahrnehmen, werden zwar in der Kindheit gelegt, aber die Fähigkeit unseres Gehirns zur Veränderung erstreckt sich über das gesamte Leben. Ein bewusst gestaltetes Mindset ist somit der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben.

Ihre Herzmission geht über Dubai hinaus. Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen. Hierbei ist für sie, der wichtigste Schritt für ein erfülltes Leben, sich selbst zu verstehen. Die eigenen Gedanken und Handlungen zu hinterfragen. Oft sprechen da noch die Eltern oder Lehrer im eigenen Kopf, ebenso wie die in der Kindheit entstandenen tiefliegende Glaubenssätze über uns und die Welt, die noch aktiv sind. Bei den heutigen Smartphones ist die Funktion des Updates aus guten Gründen eingeführt worden. Alte überholte Dateien werden gegen neue ausgetauscht. Neue sinnvollere Funktionen werden installiert. Auch bei uns Menschen ist es immer wieder Zeit für ein Update um unsere innere Festplatte von schädlichen und veralteten Gedanken zu befreien.

Sowohl online als auch offline teilt sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die Kraft der eigenen Gedanken durch MentalCoaching, Vorträge und Seminare. Denn, wie sie betont, liegt in der bewussten Pflege des Mindsets der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.

Milena Federmann

Greator Life & Hypnose Coach

Greator Seminarleiterin

Trainerin für Stressmanagement, Achtsamkeit & Meditation

psychologische Beraterin

Kontakt

Hypnose & Coaching

Milena Federmann

Poststraße 24

75328 Schömberg

0176

21476154



http://www.milena-federmann.de

