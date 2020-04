Die Leistung Online-Sprechstunde mit SEO bekannt machen

Online-Sprechstunde bei ärztlicher Beratung, Krankschreibung oder Ausstellung eines Rezepts

Ganz gleich, ob es sich um die Ausstellung einer Krankschreibung, eines Rezepts oder um eine ärztliche Beratung handelt – die Online Sprechstunde etabliert sich immer mehr zu einem besonders effizienten Instrument für Ärzte und Kliniken. Spätestens in der Coronakrise wurden Defizite der digitalen Transformation sichtbar. Händler mit Online Shop, die schon frühzeitig auf E-Commerce gesetzt haben und Ärzte, die schon Routine haben mit Online Sprechstunden, konnten in der Krise von ihrer Investition profitieren. Niedergelassene Ärzte und Kliniken bieten mit der Online-Sprechstunde ein zeitgemäßes Angebot an, das Patienten mit krankheits- oder altersbedingten Einschränkungen unabhängig von ihrem Zuhause nutzen können. Gerade für den ländlichen Raum sind Online-Sprechstunden mit weiter entfernten Ärzten wichtig.

Die Online-Sprechstunde bietet Patientinnen und Patienten einen echten Mehrwert, den die Politik längst erkannt hat. Die Rahmenbedingungen, die der neuen Technologie zum Durchbruch verhelfen wird, wurden bereits geschaffen. Lange Anfahrtswege, Wartezeiten in der Praxis oder im Krankenhaus können vermieden werden. Das Handling der Online-Sprechstunde mit unkomplizierten, selbsterklärenden Tools ist einfach. Benötigt wird lediglich ein Notebook, Tablet oder Smartphone mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon, eine Verbindung zum Internet sowie Krankenkassenkarte oder Personalausweis bei privat Versicherten. Die hohe Akzeptanz der Online-Sprechstunde wird immer wieder bestätigt. Vor allem in der Corona-Pandemie hat sich eine Mehrheit der Bundesbürger Online-Sprechstunden gewünscht. Rund zwei Drittel der Befragten wünschen sich nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom Online-Sprechstunden. “Auch in diesem Bereich ist die Coronakrise ein Treiber digitaler Transformation. Das Thema E-Health wird uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen”, ist sich Andreas Bippes, Geschäftsführer der SEO Agentur PrimSEO mit Schwerpunkt im Medizin- und Gesundheitsbereich, sicher.

Von der Digitalisierung des Gesundheitswesens profitieren alle – Patienten, Ärzte, Pflegepersonal. Seit April 2017 übernehmen die Krankenkassen die Kosten einer Online-Sprechstunde. Ein Jahr später hat der Deutsche Ärztetag die Möglichkeit geschaffen, dass sich Patienten auch ohne vorherigem Arztbesuche in einem Videochat behandeln lassen können. Vorausgesetzt die ärztliche Sorgfalt kann gewahrt bleiben. Der Datenschutz ist gelöst – speziell zertifizierte Videoanbieter sorgen für technisch sichere Online-Sprechstunden.

