In der Welt der Kunst und Ausstellung ist die Beleuchtung ein entscheidender Faktor.

Sie beeinflusst, wie Exponate wahrgenommen werden und welche Emotionen sie hervorrufen.

Die Galeriebeleuchtung von LED Explorer hat sich in diesem Bereich als eine der Spitzenlösungen etabliert und genießt einen herausragenden Ruf.

Warum ist Beleuchtung in Galerien wichtig?

Licht hat die einzigartige Fähigkeit, Kunstwerke lebendig erscheinen zu lassen und ihre Details hervorzuheben.

Ohne die richtige Beleuchtung wirken Farben flach, Strukturen gehen verloren und der Gesamteindruck eines Kunstwerks ist beeinträchtigt.

Eine gute Galeriebeleuchtung berücksichtigt:

Die Farbwiedergabe: Farben werden unverfälscht dargestellt.

Die Lichtintensität: Unterschiedliche Werke benötigen unterschiedliche Lichtstärken, um Details sichtbar zu machen, ohne das Material zu schädigen.

Die Flexibilität: Ausstellungen ändern sich mit Künstlern, das Beleuchtungssystem ist anpassbar.

Die Präzision: Das Licht wird gezielt auf die Exponate gelenkt, um Ablenkungen zu minimieren.

LED Explorer ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Schönau am Königssee, das sich auf Galeriebeleuchtung spezialisiert hat.

Mit Technologien und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen von Museen und Galerien hat sich LED Explorer im Bereich der Galeriebeleuchtung etabliert.

Das Unternehmen kombiniert modernste LED-Technologie mit einem klaren Fokus auf Lichtqualität und Nachhaltigkeit. Die Produkte von LED Explorer sind konzipiert, dass sie sowohl die Künstler und Betrachter unterstützen, indem sie Kunstwerke bestmöglich präsentieren.

Technologische Highlights der LED Explorer- Galeriebeleuchtung:

LED-Technologie: LED Explorer setzt auf energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 90 – 97), um die Farben der Kunstwerke bestmöglich darzustellen.

Präzisionslinsen: Die speziell entwickelten Linsensysteme sorgen für eine gezielte Lichtlenkung, die das Licht dort platziert, wo es gebraucht wird, zum Beispiel mit Konturenstrahler oder Zoomstrahler.

Flexibles Schienensystem: Mit modularen Schienensystemen werden Leuchten positioniert und ausgerichtet dies ist wichtig für wechselnde Ausstellungen.

Dimmbarkeit und Steuerung: Moderne Steuerungssysteme zum Beispiel mit Casambi erlauben es, Lichtintensität und -Farbe individuell anzupassen, um für jedes Exponat die optimale Galeriebeleuchtung zu gewährleisten. Blendfreiheit: Die Beleuchtungssysteme von LED Explorer sind sentwickelt, dass sie blendfreies Licht bieten, wodurch die Betrachter eine angenehme Seherfahrung haben.

Nachhaltigkeit und Effizienz:

Neben der Lichtqualität legt LED Explorer großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die LEDs verbrauchen weniger Energie und haben eine lange Lebensdauer. Dies reduziert Wartungskosten und Ressourcennutzung – ein entscheidender Vorteil für Museen und Galerien, mit begrenzten Budgets arbeiten.

Die Galeriebeleuchtung von LED Explorer zeigt, wie Technologie und Kunst harmonisch zusammenwirken.

Durch innovative Lösungen, die sowohl Kunstwerke und Umwelt respektieren, hat LED Explorer durch sein Portfolio wichtige Schritte in der Lichtgestaltung gesetzt.

Für Kuratoren, Lichtdesigner und Kunstliebhaber ist LED Explorer ein Spezialist, wenn es darum geht, Kunst in ihrer besten Form mit Galeriebeleuchtung zu präsentieren.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Autohäuser, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

