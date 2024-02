Die Kraft des Duftmarketings und der Veredlung für Monatskalender

In der heutigen Zeit ist es entscheidend, sich von der Masse abzuheben und Kunden auf innovative Weise anzusprechen. Duftmarketing und Veredlung bieten Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, genau das zu erreichen.

Duftmarketing für Monatskalender

Die Verwendung von Duftmarketing auf Monatskalendern eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, eine unvergessliche Erfahrung für ihre Kunden zu schaffen. Durch das Hinzufügen eines angenehmen Duftes wird jede Nutzung des Kalenders zu einer Erinnerung an die Marke, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kunden wieder bei dem Unternehmen einkaufen oder dessen Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Emotionale Bindung und Differenzierung

Duft ist eng mit Emotionen verbunden und kann starke Erinnerungen und Gefühle auslösen. Durch die Verknüpfung eines Duftes mit dem Monatskalender bauen Unternehmen nicht nur eine positive emotionale Bindung zu ihrer Marke auf, sondern differenzieren sich auch von der Konkurrenz.

Veredlung für eine höhere Wertigkeit

Die Veredelung von 4-Monatskalendern trägt dazu bei, das Image der Marke zu stärken und eine Aura von Exklusivität und Qualität zu vermitteln. Hochwertig gestaltete Kalender hinterlassen einen bleibenden Eindruck und fördern langfristige Kundenbindungen.

PRINTAS: Qualität und Pflege

Die Monatskalender von PRINTAS bieten nicht nur eine elegante Optik, sondern sind auch pflegeleicht. Dank des kostenlosen Schutzlacks bleiben die Kalender auch bei regelmäßiger Nutzung sauber und ansprechend.

Schaffen Sie eine einzigartige Markenerfahrung

Duftmarketing und Veredlung sind nicht nur Trends, sondern auch effektive Strategien, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe zu gewinnen und eine starke emotionale Bindung zu Ihrer Marke aufzubauen. Indem Sie diese Elemente in Ihre 4- Monatskalender integrieren, können Sie die Markenbekanntheit steigern, emotionale Bindungen schaffen und sich nachhaltig von der Konkurrenz abheben.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

