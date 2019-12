Die Huawei AppGallery feiert die besten Apps und Spiele des Jahres 2019

Düsseldorf, 20. Dezember 2019 – Apps schaffen großartige mobile Erlebnisse. Ob es darum geht, die nächste Reise zu planen, angesagte Stars und Sternchen zu entdecken oder den neuen Seelenverwandten zu finden – Apps lassen uns mit nur wenigen Klicks auf aufregende Art und Weise mit unserer Umwelt interagieren. Die Huawei AppGallery stellt daher die besten Apps und Spiele des Jahres 2019 vor.

Die besten Apps 2019

SQUID

Mit SQUID werden Handynutzer zum Chefredakteur ihres eigenen Newsfeeds. Ob Zeichnen oder Markieren – mit den praktischen Werkzeugen und Aufklebern von SQUID war es noch nie so einfach, die eigenen Gedanken zu den letzten „Breaking News“ schnell und unkompliziert zum Ausdruck zu bringen.

Radio by myTuner

myTuner präsentiert mehr als 50.000 Radiosender und 1 Million Podcasts aus aller Welt auf einem Huawei Smartphone oder Tablet. Mit seiner zeitgemäßen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche sorgt myTuner für das beste Hörerlebnis von Online-, AM- und FM-Radio.

Deezer

Mit mehr als 56 Millionen Songs, personalisierten Wiedergabelisten und individuellen Empfehlungen ist Deezer der perfekte Musikbegleiter, egal wohin die Reise geht. Die personalisierte Flow-Playlist passt sich dem persönlichen Geschmack an und präsentiert jedem Nutzer genau das, was er liebt. Die HiFi-Optionen stellen selbst den anspruchsvollsten Audiophilen zufrieden.

Viber

Menschen lieben es, miteinander zu chatten und in Kontakt zu sein – genau darum geht es bei Viber. Alles, was es braucht, ist eine Daten- oder WiFi-Verbindung, und schon bietet Viber zahlreiche Möglichkeiten, sich mit anderen zu verbinden: Von Chats mit zusätzlichen Features bis zum Aufbau und der Gestaltung von Communities mit Gleichgesinnten. Keine Überraschung also, dass Viber die Messenger-App der Wahl für über 1 Milliarde Benutzer weltweit ist.

VIMAGE

Die App VIMAGE macht es möglich, Fotos ganz einfach mit bewegten Effekten und Elementen zu bearbeiten und sie so in lebendige Kunstwerke zu verwandeln.

Die besten Spiele 2019

Im Jahr 2019 fluteten Spieleentwickler die Huawei AppGallery gleich mit einer ganzen Welle von innovativen Spielen. Egal, ob Gelegenheitszocker oder anspruchsvoller Gamer: In diesem Jahr war garantiert für jeden etwas dabei – wie auch folgender Überblick über die „Besten der Besten“ zeigt.

Tales of Wind

In diesem actionreichen MMORPG steht die Suche nach der Wahrheit und der Kampf um den Sieg im Vordergrund. Zusammen mit ihren Freunden erkunden Spieler eine schier grenzenlose Welt und müssen ihren Mut und ihre Geschicklichkeit ein ums andere Mal in Mehrspieler-Dungeons und Echtzeit-PvP-Arenen unter Beweis stellen.

Saint Seiya Awakenings

Der Klassiker ist zurück! Das epische Kampfmanga bietet bislang unbekannte Erlebnisse und Kulissen, vom galaktischen Duell bis hin zu den Zwölf Tempeln des Heiligtums, vom Tempel von Poseidon bis zur Klagemauer und schließlich nach Elysion.

Champions Manager

In Champions Manager treten tausende von Spielern gegeneinander an. Ihr Ziel: Beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, ein Team zum Erfolg zu führen. Ihre Herausforderung: Fußballsuperstars zu sammeln und so den ultimativen Club zu gründen. Das von der FIFPRO offiziell autorisierte Spiel umfasst mehrere europäische Ligen und mehr als 3.000 Profi-Spieler, die alle auf den entscheidenden Anruf warten.

Rise of Kingdoms

Von der Finsternis zur Legende: In Rise of Kingdoms werden Spieler zum Gestalter ihrer eigenen Zivilisation. Werden sie epische Kriege starten und die Welt erobern, als Pionier das Unbekannte erforschen oder als barmherziger Führer ihrem Volk dienen? Das kann in diesem Strategie-MMO für das Huawei Smartphone nur die Zeit zeigen.

Jellipop Match

Zuckersüße Grafik, geschmeidige Steuerung und faszinierende Levels; eine heimtückische Hexe, die besiegt, und niedliche Geschäfte, die restauriert werden müssen: Dieses liebevoll gestaltete Match-Three-Spiel bietet seinen Spielern fantasievolle Unterhaltung in einer bezaubernden Welt.

PVPets

In PVPets heißt es: Wähle dein Lieblingshaustier, setze es in einen individuell gestalteten Panzer und tauche ein in diesen actiongeladenen Multiplayer-Panzerkampf-Royale! Der Stärkere überlebt in diesem PvP-Spiel. Wer ist bereit für einen wilden Ritt?

Star Trek Timelines

Die Sternenflotte auf einem Abenteuer durch Raum und Zeit begleiten, um die Galaxie vor zeitlichen Anomalien zu retten – darum geht es in Star Trek Timelines. Klar, dass auch Helden und Schurken aus der gesamten Star Trek Geschichte mit von der Partie sind. Für alle Spieler dieses ultimativen Star Trek™ Strategie-Rollenspiel heißt es dann wieder: Lebe lange und in Frieden!

