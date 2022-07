Die Geschichte des Romans

Romane haben schon ihren eigenen Charme. Der Leser taucht jeder auf seine ganz besondere Art und Weise in die Geschichte ein und wird ein Teil davon. Da kommt es dann auch oft vor, dass dieses Buch ein zweites und drittes Mal gelesen wird, weil es so berührt hat.

Geschichte des Romans

Entstehung

Erzählende Prosa gibt es in unterschiedlichen Kulturkreisen seit knapp 2000 Jahren. In der römisch-griechischen Antike, speziell in der Spätantike waren viele Schriften verbreitet, die heutzutage als Roman bezeichnet werden (zum Beispiel der „Alexanderroman“ über Alexander den Großen). Andere Vorläufer des heutigen Romans sind isländische Sagas, die als schriftlich überlieferte literarische Erzählform ab dem 11. Jahrhundert Verbreitung fanden. Auch außerhalb Europas hat erzählende Prosa eine lange Tradition: Etwa in China und im arabischen Raum. In der indischen Literatur ist sie seit dem 2. Jahrhundert nach Christus bekannt. Und in Japan entwickelte sich ab 1000 nach Christus die Erzählform Monogatari?.

Der Begriff romanz (Roman) entstand allerdings erst im Frankreich des Hochmittelalters (12. Jahrhundert). Er bezog sich auf Werke, die in der romanischen Landessprache verfasst wurden und damit im Gegensatz zur fränkischen Hofliteratur und zu lateinischen Schriften standen. Latein war die Sprache der Gelehrten, während romanische Werke für ein breiteres Publikum zugänglich waren. Seit dem 13. Jahrhundert ist belegt, dass der Begriff Roman für Erzählungen in Versen und Prosa benutzt wurde.

Quelle http://www.buecher-wiki.de/index.php/BuecherWiki/GeschichteDesRomans

Buchtipps aus dem Karina-Verlag.

Zu den Büchern geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/

Mystica Venezia

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Barfuß im Himmel

Karine Moebius hat mir ihrem Debütroman „Niemals ohne Lippenstift“ gleich den „Best Author“-Preis gewonnen. Endlich erscheint ihr zweites Buch und eines kann man sicher sein – es begeistert die LeserInnen sicher genau so, wenn nicht noch mehr.

Zum Inhalt:

Drei Frauen – drei Schicksale.

So unterschiedlich wie die Erdenleben der Protagonistinnen waren, sind auch ihre Erlebnisse im Himmel. Drei Schutzengel haben alle Hände voll zu tun, um ihren Schützlingen zur Seite zu stehen und mit ihnen eine ordnungsgemäße Rückschau zu halten.

Diese Geschichte verrät, warum im Himmel gesungen und getanzt wird, aber auch, was passiert, wenn ein Schutzengel nicht ganz bei der Sache ist und seine Aufsichtspflicht verletzt.

Und wer ist eigentlich dieser Herr Kommissar, der Anna auf Schritt und Tritt folgt?

Der Masanao Adler

Peking im Jahr 2036: Im unterirdischen Kulturgüter-Hort und Wissenschaftszentrum der Vereinten Nationen erforscht das Team um den Experten Dr. Marco Renke die Geheimnisse eines japanischen Netsuke, einer wertvolle Elfenbein-Schnitzerei aus dem alten Japan. Sie ahnen nicht, dass im Hintergrund der Milliardär Yamagata Aritomo skrupellos die Fäden zieht, mit einer sehr persönlichen Motivation. Die Forscher werden in unglaubliche und verwirrende Zusammenhänge verstrickt. Aus seriöser wissenschaftlicher Archäometrie wird immer mehr eine Abenteuerreise in die Vergangenheit ihres Untersuchungsobjekts. Schritt für Schritt erkennen sie die wahre Dimension ihres Projekts …

Die Silberstraße

Rita Paulsen ist Rechtsanwaltsfachangestellte in Frankfurt/Main und nebenbei Autorin. Auf der Frankfurter Buchmesse lernt sie den Kreter Alex Florakis kennen. Dieser hat eine deutsche Mutter und ist zweisprachig aufgewachsen. Es kommt zu näherem Kontakt und später zu einem Kretabesuch. Alex sieht in Rita eine Lebenspartnerin. Nach einigen Pannen entscheidet sich diese, an Alex` Seite auf Kreta zu leben. Alex jobbt im Hotel der Eltern, doch bald werden diese von einem Schutzgelderpresser und Stalker unter Druck gesetzt. Obwohl das Unternehmen kurz vor dem Ruin steht, bleibt Rita an Alex` Seite. Sie vermittelt einen Detektiv und beteiligt sich an unerwünschter Selbstjustiz. Dann wird auch noch Alex` Mutter entführt – ein neues Desaster beginnt. Unter Federführung des Detektivs wird ein Team aufgestellt, das versucht, dem Erpresser und Entführer auf die Spur zu kommen. Wird es je gelingen? Und welche Rolle spielt eigentlich die Silberne Straße?

Durchreisende

Beim BKA gehen Hinweise des amerikanischen Geheimdienstes auf einen Selbstmordattentäter ein. Man versucht, den drohenden großen Anschlag auf österreichischem Staatsgebiet zu verhindern. Kann man dem Attentäter rechtzeitig auf die Spur kommen?

Reisende, deren Geschichten sich im Laufe der Handlung mehr und mehr eröffnen, steigen ahnungslos in den Fernbus Belgrad – Wien, in dem eine Bombe liegt. Wo, wann und durch wen wird der Sprengstoff gezündet? Lässt sich die drohende Katastrophe verhindern?

Manches in diesem Buch kommt einem bekannt vor, als gäbe es Parallelen zu zeitgeschichtlichen Ereignissen. Es wird fertigerzählt, was geschehen hätte können. Oder was kommen wird?

Ein hoch brisanter Roman mit Schauplätzen in Griechenland, am Balkan, in Wien und Rom. Spannung bis zum Schluss und eine nicht zu überbietende Wende am Ende der Geschichte.

Im Buch findet sich ein ausführliches Nachwort des bekannten Schauspielers Cornelius Obonya.

Insua

Eine mystische Fabel vom Ende der Welt, die Herzen öffnet.

Philippe, ein junger Heiler, folgt der Stimme seines Herzens und zieht im Jahre 1855 von Pamplona nach Fisterra. Im Land seiner Ahnen werden ihm auf seinen Erkundungen Weisheiten vermittelt, die ihn noch intensiver an die Wunder des Lebens glauben lassen. In einer Höhle wird ihm offenbart, dass Fisterra vor Urzeiten eine Insel im Atlantik war, die von den Einheimischen heute noch INSUA genannt wird. Unzählige Fragen tun sich auf.

»Manolo Link ist eine Inspiration. Seine Wissbegierde, Zielstrebigkeit und Willen sein Leben zu verändern ist ein Beispiel für uns alle.«

Loma Byrne, Internationale Bestseller-Autorin von “Engel in meinem Haar”.

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

http://kindereck.jimdofree.com/