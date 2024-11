Die Florida Keys im neuen deutschsprachigen Podcast entdecken

Von Hemingway bis Feuerfisch-Sushi: Fünf Episoden des „Florida Keys Traveler“-Podcasts in deutscher Sprache gehen an den Start – Ebenfalls neu: Zweite Staffel des englischen Podcasts

Für Reisebegeisterte und Tropical-Fans gibt es ab sofort und erstmals das beliebte Podcast-Format der Florida Keys & Key West auch in deutscher Sprache. Fünf brandneue Episoden des „Florida Keys Traveler“-Podcast informieren über die berühmte Inselkette im Süden Floridas. Die Folgen geben einen spannenden Überblick zu sehenswerten Destinationen auf den Inseln, thematisieren aber auch das Leben auf den Florida Keys und lassen einige ihrer Bewohner zu Wort kommen. Außerdem erfahren Hörer, welche berühmten Persönlichkeiten hier ihre Spuren hinterließen, welcher Ort sich besonders eignet, um einen Sonnenuntergang zu erleben, oder wo sich die besten Angelplätze befinden. Nachhaltigkeit ist ein weiteres großes Thema auf der Inselkette, denn immerhin können Besucher hier das einzige lebende Korallenriff der kontinentalen USA – zugleich das drittgrößte der Welt – sowie zahlreiche exotische Tierarten entdecken. Allen, die sich für den Erhalt der Natur begeistern, wird zudem der sogenannte Eco-Experience Trail Pass vorgestellt.

Interessierte finden den deutschsprachigen „Florida Keys Traveler“-Podcast unter anderem auf Spotify, YouTube und Apple Podcast. Mit dabei ist eine Übersicht zu den Inhalten der einzelnen Episoden in deutscher Sprache.

Noch mehr Florida Keys & Key West für die Ohren

Fans des „Florida Keys Traveler“-Podcasts in englischer Sprache, der im letzten Jahr mit 30 Episoden an den Start gegangen war, dürfen sich jetzt über die zweite Staffel freuen. Die sechs neuen Folgen informieren von Kunst und Kultur über Nachhaltigkeit bis hin zu Literatur und Geschichte. Gastgeberin und Autorin Elizabeth Harryman Lasley gibt interessanten lokalen Persönlichkeiten eine Plattform, auf der sie zum Ausdruck bringen, was die Florida Keys in ihren Augen so einzigartig macht. Dabei sprechen Umweltschützer, Fischer, Schnorchler, Kulturschaffende und Köche über ihre Tätigkeiten und Erfahrungen auf den tropischen Inseln.

Mehr Informationen zu den beiden englischen Podcast-Staffeln gibt es auf der offiziellen Website der Florida Keys & Key West. Der Podcast mit nun insgesamt 36 Folgen ist weltweit auf mehr als 20 Plattformen verfügbar, darunter auf Audible, Amazon Music, Apple Podcasts und Spotify.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

