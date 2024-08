Die Filarmonica della Scala begeistert beim Musikfest Berlin und hebt den Vorhang für Italien in Frankfurt

Berlin, 30. August 2024 – Unter der Leitung des Musikdirektors der Mailänder Scala, Riccardo Chailly, verzauberte gestern Abend das renommierte Orchester Filarmonica della Scala di Milano das Publikum in der Berliner Philharmonie. Die Veranstaltung war ein Höhepunkt des reichhaltigen Programms im Vorfeld des Ehrengastauftritts Italiens auf der Frankfurter Buchmesse 2024 und zelebrierte die Brillanz italienischer Musik und den Innovationsgeist der Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Das sorgfältig kuratierte Programm, konzipiert als Dialog zwischen Tradition und Avantgarde, umfasste Meisterwerke wie Luciano Berios Quatre dédicaces, Wolfgang Rihms Dis-Kontur und Maurice Ravels Daphnis et Chloé. Diese Kompositionen, die aufgrund ihrer Fähigkeit, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verschmelzen ausgewählt wurden, unterstrichen die zeitlose Faszination klassischer Musik und würdigten das kreative Genie ihrer Schöpfer.

Ziel war es, den Reichtum und die Vielfalt der italienischen Kultur hervorzuheben, wie Mauro Mazza, Sonderbeauftragter der italienischen Regierung, betont: „Italiens Präsenz in Frankfurt bietet eine einzigartige Gelegenheit, Literatur und Musik miteinander zu verbinden. Die Ode an Meister wie Berio, Rihm und Ravel zeugt von unserem Engagement, Tradition und Innovation in der Kunst zu fördern. Ihr visionärer Geist verkörpert perfekt unser Motto „Verwurzelt in der Zukunft“, das unseren Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse prägt. So wird deutlich, wie die italienische Kultur, die sich der Stärke ihrer Wurzeln bewusst ist, stets in die Zukunft blickt. Die Musik, mit ihrer begeisternden und verbindenden Kraft spielt dabei eine Schlüsselrolle.“

Das Berliner Konzert der Filarmonica della Scala di Milano ist ein Kernstück des umfassenden Projekts zur Förderung der Musik als integraler Bestandteil der italienischen Kultur, die auf der kommenden Buchmesse gefeiert wird. Die musikalische Reise, die parallel zum literarischen Programm „Destinazione Francoforte“ (Zielort Frankfurt) verläuft, begann am 12. Juni in Dortmund mit dem Konzert Passioni italiane, da Rossini a Puccini des Nuova Orchestra Scarlatti aus Neapel, dirigiert von Beatrice Venezi. Ihren Höhepunkt findet sie in vier Konzerten während der Frankfurter Buchmesse: In der Hommage des Orchesters der Arena di Verona an Giacomo Puccini (15. Oktober, Alte Oper Frankfurt), Taranta d’amore e balli italiani mit dem Folkloremusiker Ambrogio Sparagna, dem Orchestra Popolare Italiana und dem Corpo di Ballo Popolare des Auditorium Parco della Musica di Roma (16. Oktober, Alte Oper Frankfurt), Giuseppe Verdis Rigoletto unter der Regie von Hendrik Müller und unter der Leitung von Giuseppe Mentuccia (18. Oktober, Oper Frankfurt) und dem Abschlusskonzert Il Volo (19. Oktober, Festhalle Frankfurt).

Zahlreiche italienische Institutionen arbeiten an der Teilnahme Italiens als Ehrengast der 76. Frankfurter Buchmesse mit, darunter das Kulturministerium, das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, das Landwirtschaftsministerium, die Italienische Botschaft in Berlin, die Associazione Italiana Editori, die Italienische Agentur für Außenhandel ICE und das Buch- und Lesezentrum Centro per il libro e la lettura.