Die Einführung der eAU ist erfolgreich angelaufen

Die neue AVERO® Version 13.0 ist noch anwenderfreundlicher

Seit dem 1. Januar 2023 ist die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verbindlich. Bereits Ende letzten Jahres konnte digital ZEIT die Pilotprüfung erfolgreich absolvieren. So war das Unternehmen unter den ersten Software-Erstellern, die von der ITSG mit einem systemgeprüften Programm gelistet wurden.

Die AVERO® Zeiterfassung bot bereits ab Version 12.0 die Möglichkeit, nachweispflichtige Fehlzeiten automatisiert über eine Schnittstelle vom GKV-Server abzurufen und in der Zeiterfassung abzubilden. Mit der neuen Version 13.0 wurde die gesamte Abwicklung und Benutzerführung weiterentwickelt und noch anwenderfreundlicher gemacht.

Neue Standardschnittstelle für besseren Im- und Export

Daneben wurden viele weitere Neuerungen in das Update eingebaut. Mit dem neuen Partner SOU AG, einem der führenden Anbieter von betriebswirtschaftlicher Standardsoftwäre (ERP-Software) für mittelständische Unternehmen, wurde ein standardisierter Datenaustausch zwischen AVERO® und sou.matrixx realisiert. Damit sind sowohl Personal- und Fehlzeiten-Im- und Exporte standardisiert, als auch der Buchungsdatenexport.

Eingabeerleichterung bei Datum und Uhrzeit und neue Fehlzeitenregeln

Im Fehlzeitenkalender wurden neue Tooltips zur Wochenendmarkierung in der Zukunft für eine bessere Übersichtlichkeit integriert. Bei der Datums- und Uhrzeiteneingabe wurden bei den Fehlzeitenbuchungen Eingabeerleichterungen integriert. Einfach eine vorgegebene Abkürzung in das Textfeld eingeben und ohne Bestätigung der Eingabetaste erscheint das richtige Datum. Das funktioniert nicht nur für Heute, sondern auch für Morgen, Übermorgen, Gestern und Vorgestern und für die Uhrzeit „jetzt“. Arbeitserleichterungen bieten insbesondere die neuen Fehlzeitenregeln. So kann zum Beispiel die Anzahl von genommenen Gleittagen innerhalb einer Periode festgelegt werden. Pro Monat ein oder zwei Gleittage – einmal eingegeben, brauchen Sie nicht mehr daran zu denken oder gar kontrollieren. Der Mitarbeiter bekommt automatisch eine Benachrichtigung, dass sein Kontigent ausgeschöpft ist. Selbst Brückentage werden dank der Fehlzeitenregeln übersichtlich erfasst. Damit erreichen Sie eine faire Regelung unter Ihren Mitarbeitern und vermeiden unnötige Diskussionen.

Weitere Neuerungen bei der Zeiterfassung, in der Kantinendatenerfassung oder der Besucherverwaltung stellen wir Ihnen gerne in einer persönlichen Präsentation vor oder in einem Webinar.

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

