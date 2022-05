Die Duravit Deal Days – ein attraktives Aktionsmodell für Ihr neues Bad

– für den Zeitraum vom 01.03.-31.07.2022 –

Duravit bietet ein äußerst interessantes und attraktives Angebot für eine angenehme Badgestaltung an. In dem Aktionszeitraum vom 01.03. bis 31.07.2022 besteht die Möglichkeit, bei einem Kauf eines Dusch-WCs der SensoWash Serie, einen Cashback von bis zu 300 € zu erlangen. Die gekauften SensoWash Aktionsartikel müssen bis zum 31.10.2022 auf www.duravitdealdays.de für den Cashback registriert werden. Anschließend wird der Cashback Betrag innerhalb von 90 Tagen nach Registrierung auf ihr Bankkonto überwiesen.

Skybad darf daher stolz verkünden, einer der sechs exklusiven Partner, der Online-Händler, der Duravit Deal Days, zu sein.

Mit diesem besonderen Aktionsmodell schaffen Sie sich einen Einblick in die innovative Welt von Duravit. Innerhalb des genannten Modells SensoWash bietet Duravit eine Auswahl aus zwei interessanten Varianten. Zu den Duravit Deal Days zählt die SensoWash Starck f Serie und die SensoWash Slim Serie.

Die SensoWash Starck f Serie generiert ein Angebot von bis zu 300 Euro Cashback. Das attraktive Dusch-WC bietet einen maximalen Dusch-WC Komfort und strahlt nach außen hin mit umfassenden und innovativen Funktionen. Mit Hilfe eines puristischen Designs ist die Serie ein zeitloser Klassiker für das moderne Bad. Die gesamte Technik versteckt sich dezent in dem Keramikkörper. Auf diesem Wege bilden WC und WC-Sitz eine äußerst harmonische und praktische Einheit. Die besondere Einfachheit der Formensprache lässt die Innovationen in den Vordergrund rücken. Die Funktionen können, der heutigen Zeit angepasst, per App oder Fernbedienung gesteuert werden. Somit bietet das SensoWash Starck f Dusch-WC eine bestmögliche Option für das Badezimmer. Für ein besonderes Add on sorgt eine integrierte Sitzheizung. Mit Hilfe einer Temperaturregelung kann es je nach Bedürfnis individuell eingestellt werden. Anschließend, nach erfolgreicher Nutzung, schafft der Warmluftföhn eine sanfte Brise und trocknet das Gesäß behutsam ab. Eine Geruchsneutrale Bedienung versichert der Geruchsabsauger. Dieser neutralisiert den Geruch und verhindert ein unangenehmes Gefühl der Sinne.

Bei der Wahl auf die SensoWash Slim Serie bietet das Angebot einen bis zu 100 Euro Cashback. Das attraktive Dusch-WC bietet alle wesentlichen und notwendigen Dusch-Funktionen. Eine besonders einfache Bedienung ist Überzeugung für die Nutzung jeglichen Alters. Ein annehmbares Preis-Leistungsverhältnis ermöglicht eine Integration in vielen Bereichen. Verschiedene Modelle und Formen sorgen für eine harmonische Kombination mit verschiedenen anderweitigen Duravit-WCs. Alles in allem überzeugen die SensoWash Slim Dusch-WCs mit durchdachtem Design und innovativen Funktionen.

Ein besonderes Merkmal der SensoWash Serien liegt auf den eingebauten Bewegungssensor. Diese erkennt die Annäherung des Menschen und ermöglicht ein automatisches Heben und Senken des WC-Deckels. Dies schafft einen besonderen und magischen Moment in ihrem Bad.

Die Dusch-WCs sind mit einer Ladydusche und einer Gesäßdusche versehen. Die Ladydusche fokussiert sich auf die speziellen Bedürfnisse und reinigt besonders sanft. Anschließend erlebt man ein angenehmes und hygienisches Frischegefühl. Die Gesäßdusche bietet eine flexible und individuelle Einstellung der Position und Strahlintensität. Somit werden eine angenehme Reinigung und ein maximaler Komfort generiert.

Die Duravit Rimless Funktion schafft optimale Sauberkeit und Hygiene des Dusch-WCs. Aufgrund einer perfekten Beckengestaltung und innovativen Spültechnologien wird ein komfortables Spülerlebnis garantiert.

Für die nächtliche WC-Nutzung sorgt ein integriertes Nachtlicht. Dieses erleuchtet, sobald es zu dunkel in dem Raum wird. Somit wird ein störendes, grelles Licht verhindert und schafft eine angenehme Nutzung für das Auge. Die dezente Beleuchtung verschafft eine optimale Orientierung, ohne dabei aufdringlich zu sein.

Genaue Informationen zu den Duravit Deal Days, sowie die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis, entnehmen Sie bitte direkt bei Duravit unter www.duravitdealdays.de.

Selbstverständlich erhalten Sie bei Skybad alle Duravit SensoWash Aktionsartikel!

Viel Freude bei einem neuen Baderlebnis!

