Die drei Wellness E´s bei Kittys Thaimassage Stuttgart

KITTYS THAI MASSAGE IN STUTTGART: Entspannung, Entlastung & Erholung, die drei Wellness-E´s zum Wohlfühlen!

Mit den Worten von Stefan Zweig „Auch die Pause macht Musik“ möchte Dir die Kittys Thai Massage Stuttgart heute eine ganze besondere Form der ganzheitlichen Erholung, Entspannung und Entlastung für Körper, Geist und Seele vorstellen. Diese drei sogenannten Wellness-E „s entführen Dich in den Garten der Zufriedenheit, aus dem Du scheinbar wie neugeboren wieder heraustrittst.

NEU: Termine & Gutscheine stressfrei ONLINE in Stuttgart buchen.

Die Thai Massage, welche zu diesem Zweck perfektioniert wurde, praktiziert dieses Wissen in Form der „uralten, heilsamen Berührung“ bereits seit Jahrhunderten und zählt zu den immateriellen Weltkulturerben, die ausschließlich der Gesundung und Gesunderhaltung des eigenen Körpers dienen. Wie dies praktiziert wird, erfahrt Ihr im Folgenden.

Wellness pur, mit einer THAIMASSAGE IN STUTTGART wieder Ruhe finden

Entspannung und Erholung sind zwei synonyme Begriffe, die einander ergänzen. Je nachdem aus welchem Blickwinkel beide Daseinszustände betrachtet werden, können diese entweder physiologischer oder psychologischer Natur sein. Per Definition ist die Entspannung ein psychophysischer Zustand geringer Geist- oder Körperaktivität, der nach einer vorausgegangenen Anspannung entweder aktiv oder unter Ruhebedingungen gelöst wird. Diese Formen der gezielten Ruhefindung werden ebenfalls beim Wellness z.B. in Form eines Saunagangs angewandt.

Nachdem der Körper gezielt den Temperaturreizen ausgesetzt wurde, sollte der Körper danach in liegender Position zur Ruhe finden. In diesem Zusammenhang gehört zur Entspannung, dass bewusste Erleben einer emotionalen, geistigen und körperlichen Beruhigung und Gelöstheit, welche typische physiologische Veränderungen nach sich zieht. Im wissenschaftlich-medizinischen Terminus wird dieser Zustand Synchronisation genannt. Um es mit den Worten der Wandermönche auszudrücken, welche die Thai Massage als erstes praktizierten: Körper und Geist befinden sich nunmehr im Gleichgewicht.

Kittys Thai Massage in Stuttgart – eine Wellnessmassage der Superlative

Der Titel UNESCO-Weltkulturerbe schließt ein, dass es sich bei der Thai Massage um eine Errungenschaft handelt, die für jedermann sinn- und wertvoll ist. Die sich aus Akupressur, Ruhephasen sowie Yogaelementen zusammensetzende Massage ist eine Wellnessmassage der Superlative. In einer angenehmen Atmosphäre werden verschiedene Massagetechniken für die Ganzkörperheilung angewandt.

So können sowohl Muskel-, Sehnen- und Gelenkprobleme mithilfe von Streckübungen, die sich an verschiedenen Yogaelementen orientieren, zur aktiven Körperentspannung genutzt werden. Es muss demzufolge erst die Durchblutung mobilisiert werden, um eine Stressreduktion der Körperphysiologie herbeizuführen. Tief sitzende Verspannungen werden hingegen durch Akupressur-Techniken gelöst. Diese orientieren sich an den sogenannten „Nadis“, Energieknoten und Energielinien, welche ebenfalls im Ayurveda von zentraler Bedeutung sind. Dies gilt ebenfalls für die Akupunktur.

Thaimassage in Stuttgart als Teil der eigenen Gesundheitsvorsorge

Die Ruhelage während einer wohltuenden Wellnessmassage versetzt den Körper in die Lage, die Herzfrequenz, Muskelanspannung sowie den Blutdruck zu reduzieren. Damit erfolgt eine geringere Ausscheidung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin, was sich ebenfalls psychisch bemerkbar macht. Die stressreduzierende Wirkung bei KITTYS THAI MASSAGE IN STUTTGART kann somit möglicherweise folgende Krankheitsbilder signifikant reduzieren: Neben der Behandlung von Gelenk-, Rücken- und Gliederschmerzen kann die Massage ebenfalls Kopfschmerzen und Migräne minimieren.

Gleiches gilt für Verstopfungen, Durchfall und Übelkeit, welche oftmals in einem direkten Zusammenhang zu einem stressigen Arbeitsalltag stehen. Sich Zeit zu nehmen und Ruhe zu gönnen, ist somit nahezu jedem anzuraten. Das Wellenessprogramm einer Thai Massage ist dafür bestens geeignet und sollte ebenfalls von jenen unruhigen Zeitgenossen in Anspruch genommen werden, die unter Schlafstörungen leiden. Gerne helfen wir Dir dahingehend weiter.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

kittys.thaimassage@gmx.de

https://www.kittys-thaimassage.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.