Die Cognizant Foundation bezuschusst zwei soziale Organisationen in Deutschland

CodeDoor und die ReDI School of Digital Integration werden die Zuschüsse nutzen, um den Zugang zur Entwicklung digitaler und technischer Kompetenzen und zur wirtschaftlichen Mobilität auszubauen.

21. April 2022 – Im Rahmen ihrer ersten Investitionen in Deutschland hat die Cognizant Foundation Zuschüsse an CodeDoor und die ReDI School of Digital Integration vergeben – Organisationen, die sich dafür einsetzen, Geflüchteten, Migranten und Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gefragte technische und digitale Fähigkeiten zu vermitteln.

CodeDoor hat eine auf Geflüchtete zugeschnittene Schulungsplattform entwickelt, die von NGOs im Bildungsbereich, gemeinnützigen Organisationen und anderen Non-Profit-Organisationen genutzt wird, um Menschen in Programmierung und technologiebezogenen Themen zu schulen. Seit 2015 hat CodeDoor ein Netzwerk von 100 Partnern aufgebaut, um mehr als 5.000 Personen auszubilden und diese effektiv in technische Berufe zu integrieren. Die Finanzierung durch die Stiftung wird es CodeDoor ermöglichen, die Wirkung dieser Arbeit zu skalieren und auszuweiten.

„Wir sind wirklich glücklich, dass wir für den Zuschuss ausgewählt wurden – es bedeutet uns enorm viel, dass die Cognizant Foundation unsere Arbeit anerkennt.“, sagte Nora Schimang, CEO von CodeDoor. „Dieser Zuschuss wird es uns ermöglichen, mehr Organisationen und ihren jeweiligen Begünstigten die Möglichkeit zu geben, digitale Fähigkeiten zu erlernen und sich so für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren.“

Durch ein breites Angebot an dreimonatigen, berufsbegleitenden Programmierkursen und ein Netzwerk von Branchenexperten, Technologieunternehmen und Partnern schafft die ReDI School of Digital Integration Möglichkeiten für die Integration von Geflüchteten und Migranten in den Arbeitsmarkt. Durch die Finanzierung der Stiftung wird ReDI seine Online-Lernplattform „ReDI School in Cyberspace“ einrichten und ausbauen, um den Schülern den Zugang zu qualitativ hochwertiger Programmierausbildung zu ermöglichen – egal, wo sie sich befinden.

„Unsere Partnerschaft mit der Cognizant Foundation basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass viel zu wenig Menschen Zugang zu hochwertiger Schulbildung, Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten haben, um ihre sozialen Aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern.“, sagte Anne Kjr Bathel, Mitbegründerin und CEO der ReDI School of Digital Integration. „Gemeinsam mit unserer Gemeinschaft ehrenamtlicher Lehrkräfte engagieren wir uns für eine hochwertige technische Ausbildung, die vor allem Menschen zugutekommt, die Zwangsmigration und Vertreibung erlebt haben.“

Mit diesen Zuschüssen setzt die Cognizant Foundation ihre internationale Expansion und ihren Fokus fort, um sicherzustellen, dass diejenigen, die Technologie entwickeln, den Umfang und die Vielfalt derer widerspiegeln, die Technologie nutzen.

„Der Technologiesektor bietet unvergleichliche Möglichkeiten für wirtschaftliche Mobilität, doch viel zu wenige haben Zugang zu hochwertiger Bildung, sozialem Kapital und Berufserfahrung, die für den Einstieg und Erfolg in diesem Bereich erforderlich sind.“, sagte Kristen Titus, Executive Director der Cognizant Foundation. „Wir freuen uns, mit ReDI und CodeDoor, unseren ersten Förderpartnern in Deutschland, zusammenzuarbeiten. So stellen wir sicher, dass bisher ausgegrenzte und unterrepräsentierte Gruppen Wege zum Erfolg in der digitalen Wirtschaft finden.“

Über die Cognizant Foundation

Die Cognizant Foundation setzt sich dafür ein, Menschen aller Altersgruppen zu inspirieren, auszubilden und darauf vorzubereiten, in der Arbeitswelt von heute und morgen erfolgreich zu sein. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Stiftung rund 60 Millionen US-Dollar an mehr als 70 Organisationen vergeben, die branchenrelevante Bildung, technische Ausbildungsprogramme und wichtige Forschung anbieten, um die Art und Weise, wie wir unsere Arbeitskräfte ausbilden und beschäftigen, zu modernisieren. Erfahren Sie mehr unter www.cognizantfdn.org.

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologie zu modernisieren, Prozesse neu zu denken und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in einer sich schnell wandelnden Welt an der Spitze bleiben. Zusammen verbessern wir das tägliche Leben. Mehr Informationen unter www.cognizant.com oder @cognizant.

