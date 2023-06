Die beliebtesten Wohnungen in Dubai

2-Zimmer-Wohnungen

Der Bedarf an Wohnungen stieg deutlich an. Die Bewohner suchten nach unabhängigeren und geräumigeren Wohnmöglichkeiten außerhalb ihrer Wohnungen.

2-Schlafzimmer-Wohnungen werden auf dem Immobilienmarkt von Dubai sowohl von Käufern als auch von Investoren stärker nachgefragt. Diese Veränderung ist das Ergebnis sich verändernder Kundenpräferenzen, wie z. B. die Zunahme von Familien, die einen Zweitwohnsitz suchen, und eine wachsende Neigung zu Wohneigentum.

Daten für März 2023 zeigen, dass 59,7 % der Immobiliensuchenden in Dubai am Kauf von Wohnungen interessiert sind. Während 40,3 % Stadthäuser oder Villen bevorzugen. Der Bericht zeigt auch einen Trend zu einem Anstieg der Zahl der Menschen, die nach Wohnungen suchen. Sie stieg im März 2022 auf 57,2 Prozent und im Vormonat auf 59,7 Prozent.

Zwei-Zimmer-Wohnungen sind die begehrteste Größe

Dagegen sank der Anteil derjenigen, die ein Reihenhaus oder eine Villa suchten, von 42,8 % auf 40,3 %, was einem Rückgang von 2,5 % entspricht. Zwei-Zimmer-Wohnungen waren bei den Wohnungssuchenden die am meisten nachgefragte Wohnungsgröße. An zweiter Stelle lagen mit 32 % Einzimmerwohnungen, die 34 % ausmachten.

Aufgrund der durch die Epidemie verursachten Einschränkungen stieg die Nachfrage nach Villen und Stadthäusern in dieser Zeit deutlich an. Die Menschen waren auf der Suche nach größeren Räumen außerhalb ihrer Häuser. Obwohl die weltweite Epidemie nun vorbei ist, ist das Interesse an Wohnungen auf dem Immobilienmarkt neu entfacht.

März: Anstieg der Anfragen und des Werts auf dem Immobilienmarkt

Der Monat März sah einen bedeutenden Anstieg der Anfragen sowie des Wertes für den wachsenden Immobilienmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Einstellung der Kunden hat sich zum Wohneigentum geändert, während gleichzeitig der Mietmarkt weiter expandiert.

Der Wohnungsmarkt ist aus verschiedenen Gründen weiterhin beliebt. Käufer, die Wert auf Luxus, Privatsphäre und ausreichend Platz legen, empfinden Villen als besonders verlockend.

Wohnung in Dubai kaufen

Der Mietmarkt

Laut den Daten suchen 79,8 % der Mieter auf dem Mietmarkt nach Wohnungen. Während 20,2 % nach Stadthäusern oder Villen suchen. Mieter von Langzeitwohnungen bevorzugen zu 63,8 % möblierte Wohnungen. 34,4 % der Personen suchen unmöblierte Wohnungen.

Mieter, die sich für die Anmietung von Villen oder Stadthäusern interessieren, haben jedoch eine andere Auswahl. Etwa 46,8 % suchen nach ausgestatteten Villen oder Stadthäusern und 52,1 % entscheiden sich für unmöblierte Wohnungen.

Die Bequemlichkeit des Wohnens in einer möblierten Wohnung ist einer der größten Vorteile. Denn die Mieter müssen Ejari, Dewa und verschiedene wohnungsbezogene Ausgaben nicht mit vordatierten Schecks bezahlen.

Außerdem sei die Miete für möblierte Wohnungen häufig all-inclusive und schließe den Zugang zu Annehmlichkeiten wie Fitnessstudios und Swimmingpools sowie Hausmeister- und Wäscheservice ein. Sie sind die perfekte Option für Besucher, die sich nur vorübergehend in Dubai aufhalten, weil sie bequem sind, oder für diejenigen, die sich von kompliziertem Papierkram und Pflichten fernhalten möchten.

Nach den Daten für März 2023 suchten 33,3 % der Mieter nach Ein-Zimmer-Wohnungen. 30,4 % suchten eine 2-Zimmer-Wohnung und 29,4 % bevorzugten ein Studio. Den Daten zufolge suchten 42 % der Mieter vor allem Wohnungen mit drei Schlafzimmern in Villen und Stadthäusern. 35,5 % waren auf der Suche nach Wohnungen mit vier oder mehr Schlafzimmern.

