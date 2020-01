Dia-Bas Urgesteinsmehl unentbehrlich im Garten und in der Landwirtschaft

Urgesteinsmehl – was ist das? Es handelt sich um ein Naturprodukt. Das Urgesteinsmehl regeneriert stark beanspruchte Böden und sorgt für stabile neue Böden. Das reine Naturprodukt ist erhältlich bei www.urgesteinsmehl-shop.de in bestimmten Abmessungen von 20 kg oder 25 kg. Das Produkt ist optimal im Garten und in landwirtschaftlichen Betrieben einsetzbar. Herkömmlicher Dünger gemischt mit Urgesteinsmehl beseitigt darüber hinaus unangenehme Gerüche. Außerdem ermöglicht der relativ hohe Kiesel-Säureanteil die Festigung des Ton-Humus-Gemischs. Die Pflanzen sind stabiler und leisten Widerstand, insbesondere gegen Pilzbefall. Die enthaltenen Bestandteile wie Calcium, Magnesium und Eisen begünstigen das satte Blattgrün. Die Spurenelemente des Gesteinsmehls sind für Pflanzen, Menschen und Tiere notwendig. Gegen Schnecken ist das Urgesteinsmehl ebenso effektiv einzusetzen; es bildet eine Mauer. Für die Schnecken besteht keine Möglichkeit, bis zu den Pflanzen zu gelangen.

Die Förderung der Fruchtbarkeit geschieht durch die im Gesteinsmehl enthaltenen Mineralien. Die regelmäßige Anwendung ist notwendig, um die erfolgreiche Nutzung zu gewährleisten. Der Rotteprozess von Mist und Gülle wird gefördert, denn das im Gesteinsmehl enthaltene Kalium reduziert die Stickstoffverluste wesentlich. Es kann nichts falsch gemacht werden, wenn die empfohlenen Mengenangaben wenigstens ungefähr eingehalten werden. Jährlich werden im privaten Garten ungefähr bis zu 30 kg je 100 m² benötigt. Kalkhaltige Böden kommen mit 20 kg aus. Entweder wird das Gesteinsmehl auf die Beete gelegt oder mit dem Dünger vermischt. Bei Anbringung im Herbst oder im Frühling ist weiteres Kalken nicht mehr erforderlich. Der Bodenhilfsstoff ist generell für die optimale Wasserhaltung einsetzbar. Das Gesteinsmehl in der Pflanzenjauche aufzulösen, verhindert nicht nur die Geruchsbildung, sondern spendet außerdem wertvolle Mineralstoffe. Das Pflanzenstärkungsmittel ist gleichzeitig Schutz vor Schädlingen jeglicher Art. Je feiner gemahlen, desto wirksamer ist das Gesteinsmehl. Als feiner Staub wird Läusen, Spinnen und besonders weichhäutigen Insekten der Garaus gemacht.

