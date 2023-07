Devoteam Deutschland setzt gemeinsam mit CEO Thomas Breuer die Segel erfolgreich Richtung „New way of working“

Weiterstadt, 06. Juli 2023 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das seit mehr als 25 Jahren Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise begleitet, blickt seit der Ernennung von Thomas Breuer zum neuen CEO Devoteam Germany auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In seinem ersten Jahr als CEO des Unternehmens konnte Thomas Breuer in enger Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten bei Devoteam bereits einige Stecknadeln auf der Roadmap Richtung Zukunft setzen. Insbesondere konnten dabei die Ziele, die Marktpositionierung zu schärfen sowie Anwendungen in den Bereichen Cloud(-Enablement), Cybersecurity und Data & AI zu transformieren, erfolgreich realisiert werden. Auch die Beziehungen – sowohl zu neuen als auch zu bestehenden Unternehmenskunden – konnten weiter gestärkt werden.

Auch in Sachen „New Way of working“ wurden bereits die ersten Strategien implementiert: Mit der Inbetriebnahme des neuen Collaboration Hub in Frankfurt am Main, verspricht sich das Beratungsunternehmen entscheidende Schritte in Richtung Zukunft und legt dabei den Grundstein für die künftigen Entwicklungen moderner Arbeitsweisen in der Industrie sowie in der IT-Dienstleistungsbranche. Das neue Collaboration Hub – ein Projekt der Rosen Architekten, unter Leitung von Oana Rosen – ein Projekt der Rosen Architekten – befindet sich im erst kürzlich errichteten Global Tower in Frankfurt am Main und sitzt damit an der Quelle neuer Arbeitsweisen. Unter der Führung von Thomas Breuer werden den Mitarbeitenden von Devoteam, basierend auf dem Konzept des Hybrid-Working, nicht nur maximale Freiheiten gewährt – darüber hinaus soll in den Räumlichkeiten ein neuer Zugang zur Arbeitswelt geschaffen werden, der den Arbeitsalltag noch moderner und noch flexibler werden lässt.

Hybrid Work: Die neue Art zu arbeiten

„Digitalisierungsprozesse haben gegenwärtig einen starken und stetig wachsenden Einfluss auf viele Bereiche des menschlichen Alltags“, erklärt Thomas Breuer. „Das betrifft nicht zuletzt den Arbeitsalltag, da die kontinuierliche Verlagerung des Arbeitsplatzes in den digitalen Raum, die Art zu arbeiten, grundlegend verändert hat. Genau dieser Entwicklung wollen wir durch die Inbetriebnahme unseres Collaboration Hub in Frankfurt am Main gerecht werden – und somit zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber werden.“ An seinen Aufgaben als CEO schätzt es Thomas Breuer besonders, diese Umgebung proaktiv mitgestalten zu können und somit den künftigen und weiteren Erfolg der Mitarbeitenden von Devoteam begleiten zu dürfen.

Dem erfahrenen IT- und Digitalisierung-Spezialisten liegen dabei moderne und zukunftsorientierte Digitalisierungsstrategien besonders am Herzen und das betrifft nicht zuletzt auch die Definition des Arbeitskonzepts. „Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass Mitarbeitende die Flexibilität schätzen, die eigene Schaffenskraft unabhängig vom jeweiligen Standort aus zu organisieren und zu managen“, erklärt Thomas Breuer. „Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass moderne Konzepte als Katalysator der Produktivität und Effektivität wirken.“ Als eines der führenden Beratungsunternehmen für die digitale Transformation und durch die eigenen Kompetenzen in Sachen Digitalisierungsstrategien, Cybersicherheit und Tech-Plattformen ist es für Devoteam dementsprechend nur folgerichtig, seinen Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz zu bieten, der nicht nur den Anforderungen einer sich stetig digitalisierenden Welt entspricht, sondern den Arbeitnehmenden auch die Chance bietet, ihr volles Potential auszuschöpfen.

Collaboration Hub: Das Konzept „Arbeitsplatz“ neu definieren

Mit dem Collaboration Hub im Global Tower in Frankfurt am Main verspricht sich Thomas Breuer mehr als nur eine Veränderung des Arbeitsortes – vielmehr soll das Collaboration Hub auch einen großen Beitrag zur Veränderung der Denk- und der Arbeitsweise leisten: „Wir bei Devoteam wollen dazu beitragen, die digitale Zukunft in allen Branchen voranzutreiben.“ So symbolisiert die geplante Niederlassung das von Devoteam kontinuierlich verfolgte Bestreben, die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben, sowie den Mut, mit modernen Strategien einen Wandel in Gang zu setzen. Teil der Neuausrichtung soll dabei die selbstbestimmte und individuelle Gestaltung des Arbeitsalltags sowie der Arbeitsplatzsouveränität sein – und dabei das Fundament der Innovationskraft des Unternehmens weiter ausbauen.

Mit einer Fläche von insgesamt 1.000 qm, bietet das Collaboration Hub eine Vielzahl an verschiedenen Arbeitsbereichen, aus denen die Mitarbeitenden des Unternehmens ihren Arbeitsort individuell und flexibel wählen können. Ausgestattet mit mobilen Endgeräten, erfahren die Mitarbeitenden dabei ein Höchstmaß individueller Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten – und das sowohl innerhalb als auch außerhalb des Collaboration Hubs. Darüber hinaus stellt das Collaboration Hub einen Ort der Begegnung und der Zusammenarbeit dar, an dem sich Teams jederzeit zum formellen wie informellen Austausch treffen können.

Den Mitarbeiterfokus weiter stärken

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist bei Devoteam integraler Bestandteil der Unternehmens-DNA und wird immer als oberste Priorität angesehen, das betont auch Thomas Breuer: „Mit der Inbetriebnahme des Collaboration Hub wollen wir den nächsten Schritt gehen, um unseren Mitarbeiterfokus zusätzlich zu stärken und an die Bedürfnisse einer sich zunehmend digitalisierenden Arbeitswelt anzupassen – denn für uns ist klar, dass ein Umdenken an dieser Stelle nicht nur notwendig ist, sondern das Fundament für die Produktivität und den langfristigen Erfolg unseres gesamten Teams darstellt.“ Weiter erklärt der neue Devoteam Deutschland CEO: „Sich in einer Umgebung aufzuhalten, in der interessante Teams mit spannenden Fähigkeiten an der Zukunft arbeiten, ist ein Geschenk, das man kaum genug wertschätzen kann.“

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

