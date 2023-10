Deutschlands Bester Online-Shop 2023 für Gartenmöbel.

Die Gartenmöbel Company www.gartenmoebelcompany.de gewinnt den Award „Deutschlands Bester

Online-Shop 2023“ in der Kategorie Gartenmöbel.

Der von der großen Verbraucherbefragung

des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv

vergebene Preis wurde am 19.09.2023 in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen.

Bewertet wurden insgesamt 1.001 Unternehmen – in die Einzelauswertung gelangten 884

Online-Shops mit je mindestens 80 Stimmen. Insgesamt gingen 79.969 Kundenmeinungen ein.

„Wir haben uns über die Auszeichnung als bester Online-Shop sehr gefreut. Sie ist für das ganze Team

eine schöne Bestätigung, dass sich die intensive Arbeit in allen Abteilungen – vom Kundendienst

über die Artikelanlage bis hin zur Logistik – gelohnt hat und auch von unseren Kunden so

wahrgenommen wurden“, so Isabella Dick, Geschäftsführerin der Gartenmöbel Company Dick GmbH

& Co. KG.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel

wurde die Kundenzufriedenheit mit Online Shops in umfangreichen Bereichen vom

Preis-Leistungs-Verhältnis bis hin zur Retouren-Abwicklung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei

viele Einzelaspekte wie z.B. die Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz,

Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten sowie die Weiterempfehlung der Kunden.

Gartenmöbel-Company.de – der Spezialist für Outdoor-Möbel

Der Online-Shop gartenmoebel-company.de präsentiert sich stationär und online als Experte für

hochwertige Gartenmöbel, Loungemöbel, Strandkörbe und Sonnenschirme. Bereits rund 9.000

Kunden haben den Fachhändler auch bei Trusted Shops mit 4,77 Sternen von 5 Sternen bewertet.

Neben dem Online-Shop unterstreichen die vier Ausstellungen in Lauchringen, Karlsruhe, Stockach

und Weil am Rhein auch die kanalübergreifende Kompetenz. Durch die Bevorratung des Sortiments

an 4 Logistikstandorten ist die Firma ebenfalls in der Lage, den Großteil der ausgestellten Möbel

innerhalb weniger Tage zu liefern – gerade für saisonale Artikel wie Gartenmöbel ein wichtiger

Erfolgsfaktor. Mit 100 Mitarbeitern gehört die Gartenmöbel-Company zur Dick-Gruppe, die im

süddeutschen Raum bereits seit 1967 Spezialist für das gesamte Einrichtungssortiment ist.

