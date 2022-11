Deutsche Kinderhospiz Dienste starten Weihnachtsspenden-Kampagne

Kindern Hoffnung spenden – bis zum letzten Augenblick!

Frankfurt am Main, 18. November 2022 (primo PR) – Für 50.000 Kinder in Deutschland ist Weihnachten kein Freudenfest. Sie sind lebensverkürzend erkrankt. Im Laufe ihres jungen Lebens verlieren sie langsam und unaufhaltsam immer mehr Fähigkeiten. Damit es diesen Kindern und ihren Familien bis zum letzten Augenblick so gut wie möglich geht, unterstützen die Deutschen Kinderhospiz Dienste sie mit aller Kraft in ihrem Alltag – ehrenamtlich. Jetzt macht der Dienst mit einem kurzen, aussagekräftigen Video mit dem Titel „Dunkelbunte Weihnachten“ auf die Sehnsüchte der betroffenen Kinder und ihrer Eltern zu Weihnachten aufmerksam. „Hoffnung spenden für den Augenblick“ nennt es der Dienst, der eine Weihnachtsspenden-Kampagne gestartet hat. Denn nur mit Spendengeldern können die Deutschen Kinderhospiz Dienste ihrem Ziel ein Stück näherkommen: betroffene Familien in ganz Deutschland so schnell wie möglich bedarfsgerecht versorgen zu können. Weitere Informationen unter https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de/ oder auf https://www.instagram.com/hope.kommt.rum/ Spendenkonto: DE87 4416 0014 6576 7958 04.

https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de/weihnachtsspendenkampagne

Das Video „Dunkelbunte Weihnachten“ zeigt eine Mutter, die die Wünsche ihres Kindes hört. Keine Geschenke, sondern Zeit mit Freunden sind die Sehnsüchte. Knapp zwei Minuten pure Emotionen sind spürbar – dunkle Gefühle, bunte Hoffnungen, „dunkelbunte Weihnachten“.

Weitere Informationen zur Kampagne sind auf einer eigenen Webseite abrufbar. Hier findet sich auch downloadbares Material, um beispielsweise einen Spendenaufruf im eigenen Familien-, Freundes- und/oder Kollegenkreis zu starten und per Briefvorlage zu erstellen oder auf einer Unternehmenswebseite beziehungsweise auch in eigenen Newslettern die digitalen Vorlagen zu nutzen. Darüber hinaus wurde auf Deutschlands größter Spendenplattform betterplace eine eigene Webseite für die Deutschen Kinderhospiz Dienste eingerichtet.

Wer das Projekt der Deutschen Kinderhospiz Dienste unterstützen möchte, kann dies auf vielen Wegen tun:

Über die Deutschen Kinderhospiz Dienste:

Im Jahr 2018 fanden die Deutschen Kinderhospiz Dienste ihren Ursprung – mit dem Aufbau des Kinderhospizdienstes „Löwenzahn“ in Dortmund nach einem ganz neuen Konzept. Eine moderne Hilfestruktur sollte die Betroffenen über ein medizinisches Netzwerk ansprechen. Der Selbsthilfegedanke wurde durch den Hilfegedanken ersetzt. Emotionale und praktische Hürden zur Inanspruchnahme der Hilfe wurden konsequent auf ein Minimum gesenkt. Nach 24 Monaten, zehn davon unter Corona-Bedingungen, konnte der Dienst 45 Kinder und Jugendliche in der Begleitung begrüßen. Im April 2020 wurde das Konzept in Bochum erfolgreich auf einen zweiten Standort übertragen. Unter dem Motto „Wir lassen kein Kind allein – Kinderhospizarbeit in Deutschland sicherstellen!“ wird nun der dritte Schritt gegangen. Ziel ist es, eine bedarfsgerechte Versorgung in ganz Deutschland auf Basis der Erfahrungen und Konzepte in Dortmund und Bochum innerhalb von zehn Jahren aufzubauen. Träger ist der Verein Forum Dunkelbunt e.V.

