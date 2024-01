Derby Stars von Morgen: Start-Ziel-Sieg für Charlott-Maria Schürmann

Werndl und Reichert auf den Plätzen zwei und drei im Kurz Grand Prix beim AGRAVIS-Cup Münster

Sechs Reiterinnen und Reiter qualifizierten sich im Rahmen der Einlaufprüfung für das Finale der Serie Derby Stars von Morgen am Sonntagnachmittag in der Halle Münsterland. Die Serie besteht aus sechs Prüfungen, die an unterschiedlichen Orten stattfinden, und richtet sich an junge Nachwuchstalente (U25) bzw. Reiter:innen von jüngeren Pferden bis zu einem Alter von zwölf Jahren.

Am Ende gewann Charlott-Maria Schürmann mit ihrem elfjährigen Wallach Ivar. Die Reiterin vom RV Gehrde eröffnete die Prüfung und gab die Führung nicht mehr her. Den Ritt des Paares bewertete das Richterteam mit einer Gesamtwertung von 73,163 Prozent. „Eine Toprunde und für das Richterteam toll anzusehen“, resümierte Christoph Hess. Erst seit knapp einem Jahr sind Schürmann und der Wallach ein Team. Mit seiner neuen Reiterin hat Ivar seine ersten Turniere erlebt. „Dieses Pferd ist einmalig. Er gibt immer 1.000 Prozent, ist wach, hat die Ohren gespitzt und ganz viel Freude an dem, was er tut. Ich liebe dieses Pferd über alles“, so Schürmann direkt nach ihrem Ritt. „Wir verstehen uns gut und die Kommunikation zwischen uns funktioniert. Es macht riesig Spaß, ihn zu reiten.“

Mit einer Gesamtwertung von 71,674 Prozent erreichte Benjamin Werndl (RFV Aubenhausen) mit seinem ebenfalls elfjährigen Wallach Discover Rang zwei in dieser Finalprüfung. In der Qualifikation noch auf Rang eins, tauschte er heute mit Charlott-Maria Schürmann die Plätze. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie es insgesamt lief, auch wenn die Prüfung nicht optimal war. Insgesamt war es für uns ein super Wochenende“, so Werndl.

Auch Yara Reichert (RFr. Landgestüt Landshut) und ihr zehnjähriger Tanzpartner, der Hengst Springbank II VH, erreichten das Treppchen. Für ihre gemeinsame Vorstellung im Finale der Derby Stars von Morgen-Serie erhielten die beiden eine Gesamtwertung von 70,814 Prozent. „Ich hatte zwischendrin schon ein super Gefühl, aber noch nicht durchgehend. Wir haben hier eine beeindrucke Kulisse und das Publikum sitzt sehr nah. Das war für uns heute eine unglaublich tolle Trainingsmöglichkeit“, sagte Reichert.

Über den Titel „Beste U25-Reiterin“ freute sich Lia Welschof, die mit dem zwölfjährigen Wallach GB Dolcino an den Start ging. Das Paar erhielt am Ende 70,489 Prozent und erreichte Platz vier. „Ich freue mich, dass wir hier als bestes U25-Paar hervorgehen konnten. Wir waren heute schon viel routinierter und er hat mir schon viel besser zugehört. Vielen Dank an GB Dolcino – er fängt an, für mich zu kämpfen und hat wirklich Spaß an dem, was er tut“, so Welschof.

Über die vielen guten Ritte, die während der gesamten Serie gezeigt wurden, freute sich Olaf Krause, Geschäftsführer der Equovis GmbH, zu der die Pferdefuttermarke Derby — Namensgeber dieser Serie — gehört. „Die Prüfung heute war eine Werbung für den Reitsport. Die Dressurreiterei dient der Gesunderhaltung der Pferde, das ist unser Ziel. Heute war sogar ein 18-jähriges Pferd dabei – sein Alter hat man ihm aber nicht angesehen. Auf diese Gesundheit arbeiten wir hin. Wir haben sehr ausbalancierte und sich harmonisch bewegende Pferde gesehen“, resümierte Krause. Er freut sich schon auf die nächste Auflage der Serie.

agraviscupmünster.de

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.600 Mitarbeiter:innen rund 9,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.