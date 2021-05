Der Weltbienentag kommt – Bienenfreundliche Werbeartikel

Weltbienentag 20.5. – neue ökologische bienenfreundliche Werbeträger

Köln. Am 20. Mai ist der Weltbienetag der Vereinten Nationen. Warum sollte immer drängender auf diesen Tag hingewiesen werden? Die Biene gehört zu den 3 wichtigsten Nutztieren. Maßnahmen zum Schutz der Wild- und Honigbienen werden immer wichtiger. Wohl der Hauptgrund, warum es den Weltbienentag überhaupt gibt. Und rund um den Weltbienentag gibt es zahlreiche Veranstaltungen.

Als selbstständiger Unternehmer, Handwerker oder Gewerbetreibender kann man diesen Tag zum Anlass nehmen, durch nachhaltige Bienenretter-Werbeartikel positiv auf das wichtige Insekt aufmerksam zu machen.

Warum ist Bienen Rettung so wichtig?

Den meisten Menschen ist die wirkliche Leistung unserer Wild- und Honigbienen garnicht klar. Unseren Bienen geht es überhaupt nicht gut. Gerade auf der Fläche im landwirtschaftlichen Raum

werden immmer mehr Insektizide eingesetzt. Das sind eigentlich Schädlingsbekämpfungsmittel. Leider trifft es auch die heimischen Bienen. Hinzu kommen immer mehr monotone landwirtschaftliche Flächen

ohne einen einzigen Quadratzentimeter Grün- bzw. Blühstreifen. Meistens werden auf diesen Flächen Mais oder Getreide angebaut. In monotonen Argrarlandschaften lassen sich keine Nester bauen

und keine Blüten bestäuben. Hinzu kommt, dass neben der immer intensiveren Landbewirtschaftung auch immer mehr Flächen in Ballungsräumen zubetoniert werden. Indem neue Straßen- und Verkehrsflächen entstehen.

Und die privaten Haushalte verhalten sich auch nicht immer bienenfreundlich.

Wer kennt ihn nicht? Der pflegeleichte Vorgarten zugepflastert mit Steinen oder Kies. Das ganze dekoriert mit der giftigen Öko-Pest Kirschlorbbeer.

Neben dem Flächenfraß kommt weiterhin erschwerend der Klimawandel und die Lichtverschmutzung hinzu. Nehmen wir den Löwenzahn. Der blüht bereits durch die immer wärmeren Winter deutlich früher. So kommt der

gesamte Bio Rythmus der Tier- und Pflanzenwelt durcheinander. Überall und ständig Licht in Ballungsräumen bringt Insekten und Bienen durcheinander. Die Orientierung geht verloren.

Eigene Bienenkrankheiten – ausgelöst durch Überzüchtung – kommen noch hinzu. Milben befallen als Parasiten die Nester. Die Bienen verlieren zunehmend ihre Widerstandskraft.

Der Wirtschaftsfaktor BIENE

Das sind die wirtschafltichen Leistungen der Bienen

– Bienen bestäuben ca 7 von 10 Nutzpflanzen

– mit der Bestäubung werden 90% des weltweiten Bedarfs an Nahrung gedeckt

– Wirtschaftsleistung in Euro: 500 Milliarden

Bienen Werbung nachhaltig & ökologisch

Ohne Bienen keine Bestäubung. Bienen sind wahre Leistungsträger unserer Gesellschaft. Echte Nutztiere. Bienen sorgen zu einem erheblichen Teil weltweit für die Bestäubung von Nutzpflanzen.

Und Bienen haben eine immer größere Lobby. In Bayern gab es ein eigenes Volksbegehren `Rettet die Bienen` mit mehr als 200 Bündnispartnern.

Give Aways und Werbeartikel rund um die Bienen: das ist vor allem Saatgut. Abgestimmt auf die Bienen. Abgefüllt in Tütchen oder Reagenzgläsern und mit einem Werbedruck versehen.

Samentütchen eigenen sich natürlich hervorragend als Werbeträger für Mailings. Oder als Give Away im Rahmen von Wahlkampf Aktionen.

Werbeartikel zum Schutz von Bienen

Mittlerweile gibt es eine attraktive Auswahl von ökologischen Werbeträgern, die genau für Bienen maßgeschneidert entwickelt wurde. Vom Bienenhotel bis zur Saatgut Mischung `BIENENRETTER` ist alles dabei.

Diese Geschenkartikel können als sympathische Werbeträger vorteilhaft an die eigene Zielgruppe übergeben werden. Und vor allem eines: nicht nur bei jüngeren Menschen Bewusstsein schaffen.

Bienen brauchen ein Zuhause – und regelmäßiges Futter

Mehr Einsatz für Wild- und Honigbienen. Als Unternehmen kann man Nachhaltigkeit leben und zelebrieren. Werbeartikel rund um die Bienen Rettung sind beliebt und im Trend.

Bienenschutz lässt sich ganz einfach umsetzen. Indem man Saatgut wie Samenbomben ganz einfach im eigen Garten, in Parks oder auf dem Balkon einsetzt.

Übringes – Der Weltbienentag findet erst zum vierten Mal statt. Er soll an die Bestäubungsleistung der Bienenvölker. Denn: Honigbienen gibt es seit über 100 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Der Mensch ist erst seit gut 300.000 Jahren auf der Erde unterwegs.

Lasst es weiter summen…

