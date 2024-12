Der wahre Grund, warum Sie keine LKW-Fahrer finden – und wie Sie das in nur wenigen Schritten ändern können!

Haben Sie genug vom Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen?

Hamburg im Dezember 2024 – Kennen Sie das auch? Sie kämpfen ständig mit dem Mangel an qualifizierten LKW-Fahrern, und Bewerbungen, die Sie erhalten, sind entweder unzureichend oder bleiben ganz aus? Ohne eigene HR-Abteilung mit den notwendigen Ressourcen ist es fast unmöglich, qualifizierte Mitarbeiter effizient zu finden. Die Pesbe GmbH versteht Ihre Herausforderungen – und hat die Lösung! Mit Recruiting-Konzept F.A.I.R. von Pesbe GmbH hat Ihre Suche ein Ende! Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von Pesbe GmbH und wie sie Ihnen helfen können, die besten Fachkräfte zu finden: https://lkw-fahrer-finden.de

Der Rekrutierungsprozess kostet nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihr Kerngeschäft investieren könnten. Klassische Print- oder Online-Anzeigen streuen Ihre Botschaft ins Leere – ohne gezielte Ansprache Ihrer Zielgruppe. Teure und unpassende Recruitingunternehmen mit hohen Gebühren und wenig Branchenkenntnis sind selten die ideale Lösung für die Transportbranche. Zufälliges Recruiting führt zu schwachen Mitarbeitern: Wer den Einstellungsprozess dem Zufall überlässt, riskiert, ungeeignete Fahrer einzustellen, die schnell wieder abspringen. Doch mit dem erfolgreichen Recruiting-Konzept F.A.I.R. der Pesbe GmbH gehört dieser Stress der Vergangenheit an: https://lkw-fahrer-finden.de

Seit über 25 Jahren ist die Pesbe GmbH selbst im Transportgewerbe tätig. Mit einer Flotte von bis zu 40 eigenen LKW und 50 Angestellten hat die Firma die Herausforderungen des Fahrermangels und die ständigen Marktveränderungen hautnah erlebt.

Schon damals wurde es klar: So kann es nicht weitergehen. Man braucht eine neue, effektive Lösung für die Personalgewinnung. Und Pesbe Team hat sie selbst entwickelt! Was als interne Lösung begann, wurde schnell zur Leidenschaft. Heute nutzt die Pesbe GmbH ihre Erfahrung, um anderen Unternehmern zu helfen, ihre Herausforderungen zu meistern und sich erfolgreich gegen große Wettbewerber zu behaupten.

Denn heute gewinnt der, der seine Wagen bewegen kann.

Wie funktioniert F.A.I.R.?

Dank einer intelligenten Datenanalyse werden exakt passende Kandidatenprofile identifiziert und direkt angesprochen. Interessierte Fahrer können sich über ein einfaches Online-Formular bewerben, das alle relevanten Informationen abfragt.

Qualifizierte Bewerber: Schluss mit ungeeigneten Bewerbungen – wir finden für Sie die richtigen Talente.

Zeit- und Kostenersparnis: Automatisierte Prozesse und gezielte Ansprache sparen wertvolle Ressourcen.

Stressfreie Abwicklung: Wir übernehmen den gesamten Recruiting-Prozess, während Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren.

Warum Pesbe GmbH?

Über 25 Jahre Erfahrung in der Transportbranche

Spezialisiert auf die Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen

Transparent und unschlagbar preiswert

Ein erprobtes Konzept, das wirklich funktioniert

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre offenen Stellen schnell und effizient mit den besten Fahrern besetzt werden. F.A.I.R. – Das Recruiting, das Sie entlastet und Ihre Ziele erreicht!

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.