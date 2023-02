Der Sommer kann kommen: Eis-Neuheiten von Magnum, Langnese und Ben & Jerry’s

In der kommenden Eis-Saison gibt es für den Außer-Haus-Verkauf spannende

Neuheiten der beliebten Marken Langnese, Magnum und Ben & Jerry’s. Dabei

stehen Transparenz bei der Produktherkunft und Ressourcenschonung im

Vordergrund. Von fruchtigen bis zu sahnigen und schokoladigen Eissorten ist für

jeden Geschmack die passende Neuheit dabei, auch das vegane Sortiment wird

erweitert.

Hamburg, Februar 2023. Für noch umweltbewusstere Produkte hat Langnese die

Rezepturen von beliebten Klassikern überarbeitet, beispielsweise werden für Cuja

Mara Split und Capri nun Saft aus nachhaltig angebauten Orangen verwendet.

Ebenfalls wird weitestgehend auf künstliche Farbstoffe und Aromen verzichtet,

stattdessen greift Langnese zu nachhaltigen Zutaten. So wird beispielsweise Nogger

aus Kakao und Vanille hergestellt, die von Rainforest Alliance zertifiziert sind. Auch

dieses Jahr findet sich auf allen lokalen Klassikern das Label Herzenssache. Es weist

transparent alle Informationen über das jeweilige Produkt, seine Zutaten,

Herstellungsweise und Verpackung aus, damit Interessierte eine bewusste

Kaufentscheidung treffen können. Das Label ist Teil der Bemühungen von

Langnese, die Transparenz stetig zu verbessern und Ressourcen maximal

einzusparen. Weiterführende Informationen sind auf der Website und per QR-Code

auf den Produktverpackungen zu finden.

Drei sommerliche Sorten von Magnum

Die ikonische Eismarke Magnum bietet in dieser Saison Eisgenuss für jede Tagesund Nachtzeit an. Die beiden Sorten Magnum Double Sunlover und Magnum

Double Starchaser bilden das Pendant zum Eisgenuss an langen Sommertagen und

in lebendigen Nächten. Magnum Double Sunlover verbindet Kokosnusseis mit

Mango-Passionsfruchteis, umhüllt von Mango-Passionsfruchtsauce und ummantelt

von knackiger weißer Schokolade mit Kokosnussflocken. Inspiriert von tropischen

Geschmackseinflüssen ist es der perfekte Begleiter für warme Sommertage.

Magnum Double Starchaser ist cremiges Eis mit Popcorngeschmack verstrudelt mit

Karamelleis, umhüllt von gesalzener Karamellsauce und in knackige Schokolade mit

karamellisierten Maisstückchen getaucht. Damit erinnert Magnum Double

Starchaser an das Erlebnis von Eis im Kino und ist die ideale Wahl für urbane und

lebendige Nächte.

Karamell hoch drei bei Ben & Jerry‘s

Ben & Jerry’s erweitert sein Portfolio an Sundaes. Die neue Sorte Dulce De-lish im

100-Milliliter-Becher ist die ideale Wahl für alle, die es besonders cremig mögen.

Das salzige Karamelleis mit Karamell-Chunks und -Swirls hat ein luftiges

Schokoladen-Topping, das mit einem Karamell-Strudel und Schokoladenstücken

durchzogen ist. Der Kakao wird über das Liefernetzwerk Open Chain bezogen, das

garantiert, dass die Bohnen von der Ernte bis zur Verpackung rückverfolgbar sind.

Langnese sorgt für Glücksmomente

Langnese rückt das vielen bereits seit der Kindheit bekannte rote Herz in den

Mittelpunkt und macht mit seinem umfangreichen Relaunch-Paket dieses Jahr zum

Jahr des Herzens. Dabei sorgt nicht nur ein modernes Verpackungsdesign mit einem

noch größeren Herz-Logo für Aufmerksamkeit, sondern es werden auch innovative

Eis-Neuheiten vorgestellt. Langnese hat sich außerdem vielen beliebten Klassikern

angenommen und diese noch besser gemacht, um weitere Glücksmomente zu

schaffen. Dazu gehören knackige Haselnussstückchen im Nogger, mehr Fruchtsaft

und Erdbeerwassereis im Flutschfinger.

Ein neuer Twister und ein alter Bekannter

Twister ist nicht zuletzt wegen seiner farbenfrohen Strudel beliebt. Beim neuen

Twister Monstaahh bestehen sie aus Wassereis mit Zitronen-, Apfel- und

Heidelbeergeschmack. Die Kombination von süß und sauer ist für die heißen Tage

des Jahres besonders erfrischend. Wie alle Kids-Produkte trägt auch die neue

Twister-Sorte das Label „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“. Das

bedeutet, dass jedes der so gekennzeichneten Produkte nicht mehr als 110

Kilokalorien, 3 Gramm gesättigte Fettsäuren und 12 Gramm Zucker enthält. Damit

schafft Langnese eine Orientierung für den bewussten Einkauf. Wer es besonders

zitronig mag, wird beim Calippo Lime fündig, das ins Sortiment zurückkehrt.

Superhelden in der Eistruhe

Für Fans der Marvel Avengers liegen ab diesem Sommer die zwei Wassereissorten

Captain Marvel und Captain America in den Truhen. Captain Marvel besteht aus

Wassereis mit Himbeer-, Heidelbeer- und Zitronengeschmack, Captain America aus

Wassereis mit Himbeer-, Heidelbeer- und Ananasgeschmack. Beide Sorten haben

eine Glasur mit Keksstücken und Erdbeergeschmack und orientieren sich an den

Farben der namensgebenden Superhelden.

Softe Neuigkeit aus der Cornetto-Familie

Auch vom Softeis-Klassiker Cornetto gibt es eine neue Sorte. Beim Cornetto Soft

Caramel & Hazelnut trifft Karamelleis auf Eis mit Haselnussgeschmack. Für die

schokoladige Note sorgen feine Schokoladensauce und ein Topping aus dunklen

Schokostückchen. Die knusprige Waffel darf natürlich auch bei dieser Cornetto-Sorte nicht fehlen.

Weitere Informationen gibt es unter ufs.com/impulseis

