Der Presseportal-Report 2020 ist das optimale Werkzeug für Ihre Medienarbeit

Ein Online-Medien-Vergleich als Grundlage für die Erstellung eines individuellen Newsverteilers als Alternative zum klassischen Presseverteiler

Der Presseportal-Report 2020 ist ein Ranking von 250+ Online-Medien für die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen. Dazu gehören nicht nur Presseportale, sondern auch Online-Magazine, Fachportale, Blogs, Dokumenten-Netzwerke wie SlideShare und Social-Media-Netzwerke.

Das Ranking basiert auf verschiedenen Angaben und Kennzahlen. Dazu gehören unter anderem Darstellungsmöglichkeiten für Links, Bilder und Videos, die durchschnittlich monatlich erreichte Anzahl von Usern und die Möglichkeit einer Veröffentlichung in den Google News.

Die Nutzung von Online-Presseportalen bietet Unternehmen die Möglichkeit, bei der Medienarbeit nicht mehr auf die Veröffentlichung durch Dritte angewiesen zu sein. Die Einstellung und Veröffentlichung der Pressemitteilung erfolgt somit besonders schnell. Des Weiteren sind Presseportale in der Google Suche und den Google News sichtbar. Auf diese Weise erreichen Unternehmen Zielgruppen und Journalisten gleichzeitig – Denn: 67,2 % der Journalisten nutzen Google für den Rechercheeinstieg (Quelle: Journalistische Recherche im Netz) und Zielgruppen suchen in den Suchmaschinen nach Lösungen und Antworten auf Fragen zu Themen, die sie interessieren.

Deshalb sind besonders für die Zielgruppenansprache mit PR-News Formate wie Fallstudien, Problemlösungen, Storytelling oder Interviews mit Expertentipps geeignet. Über diese Formate können Produktinformationen oder Unternehmens-News ansprechend vermittelt werden. Auch für die Journalistenansprache eignen sich diese Formate, da sie ohne aufwändige Anpassungen direkt für Veröffentlichungen übernommen werden können.

Hier finden Sie den Presseportal-Report 2020 zum kostenlosen Download:

https://prg.li/presseportal-report-2020-pm

Mit den Angaben und Kennzahlen des Presseportal-Reports kann eine individuelle Auswahl von Presseportalen zusammengestellt werden. Um auf allen Medien der Auswahl zu veröffentlichen eignet sich ein PR-Distributionsservice wie PR-Gateway, der das gleichzeitige Teilen auf mehreren ausgewählten Presseportalen unterstützt.

https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

49-2181-7569140

presseinfo@pr-gateway.de

https://www.pr-gateway.de

