Der perfekte Hundekorb orthopädisch

Hundekorb mit hohem Rand

Nie mehr Stress mit dem Hundebett! Hier ist er, der Hundekorb für ein ganzes Hundeleben lang.

Viele Hunde gebrauchen im Laufe ihres Hundelebens etliche Hundekissen, Hundematten oder Hundebetten. Teilweise wird jedes Jahr ein neues Teil angeschafft. Das geht ins Geld und der Hund muss sich immer an etwas Neues gewöhnen. Meistens sind auch noch die Liegeplätze bereits in einigen Monaten durchgelegen.

Der Hundekorb Paddy Style wurde speziell für die ergonomischen und Schutzbedürfnisse unserer kleinen und großen Hunde entwickelt. Es werden hierbei ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien für jeden orthopädischen Hundekorb verarbeitet, damit dieser für unsere Hunde bestens geeignet ist.

Details:

Ein stabiler, hoher Rand gewährleistet, dass sich der Hund in seiner Ruhephase dahinter einkuscheln kann und ein Gefühl der Geborgenheit entwickelt. In der Phase des Dösens kann der Hund den Kopf und die Pfoten darauf abstützen und behält so den Überblick. Der Rand des Hundekorbes wurde hierfür extra stabil konstruiert.

Die orthopädische Liegefläche ist ideal für ängstliche Hunde als auch für Hunde mit Arthrose, HD oder ED. Wir geben 5 Jahre Garantie gegen das Durchliegen.

Für die größeren Hunde sind die Hundekörbe Paddy Style Größe M-XL, auf dem Rand und in der Innenseite mit Kunstleder ausgerüstet worden. Auch diese Bezüge sind abnehmbar und können gewaschen werden.

Optik:

Der edle Hundekorb Paddy Style hat eine ovale Form mit einem hohen, stabilen Rand. Die Proportionen sind stimmig. Er ist in 3Größen und in den aktuellen Farben grau, braun, rot und blau erhältlich. Passende Anti Haar Decken runden die perfekte Optik ab.

Der perfekte Hundekorb Paddy Style, wird in der DoggyBed-Manufaktur unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse aus der Tiermedizin, zu 100% in Deutschland produziert.

Kurzbeschreibung

Die besonderen Merkmale des edlen Hundekorbes Paddy Style:

Wir verwenden ausschließlich robuste, vegane Möbelstoffe.

Die Liegeflächen sind für Hunde bis 60 kg geeignet.

Die Liegefläche besteht aus Matratzenschaumstoff und viskoelastischen Schaumstoff.

Die hohen Ränder sind besonders stabil und knicken nicht ein.

Das verwendete Kunstleder ist stabil und hat sich viele Jahre bewährt.

Die Premium Hundekörbe werden in 3 Größen M bis XL geliefert.

Die Hundekörbe sind besonders für ein entspanntes Ruhen und Schlafen geeignet.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

