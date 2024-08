Der neue Mietspiegel der Stadt Nürnberg wurde am 1.8.2024 veröffentlicht

Weitere erhebliche Mietsteigerungen bei Wohnimmobilien im Vergleich zum Mietspiegel 2022

Der neue Mietspiegel der Stadt Nürnberg ist seit dem 1. August 2024 verfügbar und bietet einen umfassenden Überblick über die ortsüblichen Vergleichsmieten im Stadtgebiet Nürnberg. Der Mietspiegel in Nürnberg gilt jeweils zwei Jahre und ist ein qualifizierter Mietspiegel. Das bedeutet, dass er z.B. zur Beurteilung der ortsüblichen Vergleichsmiete bei Mietstreitigkeiten anwendbar ist. Auch zur Überprüfung, ob die in Nürnberg geltende Mietpreisbremse korrekt berücksichtigt wurde oder bei Mieterhöhungen und neuen Vermietungen einer Wohnimmobilie kann der Mietspiegel herangezogen werden.

Mietspiegel 2024 – Entwicklung der Basismieten:

Im Vergleich zum Mietspiegel von 2022 verzeichnet der Mietspiegel 2024 erneut erhebliche Mietsteigerungen für Wohnimmobilien in Nürnberg. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Basismieten je nach Wohnungsgröße um bis zu 9 % gestiegen sind.

Bei kleinen Wohnungen bzw. Apartments von 20 m² bis 25 m² beträgt die Steigerung bei den Basismieten 5 %. Für Wohnungen mit Wohnungsgrößen von 66 m² bis 130 m² beträgt die Erhöhung beispielsweise zwischen 7 % und 9 %.

Veränderungen bei den Zuschlägen und Abschlägen:

Außerdem wurden die Zuschläge bei neueren Baujahren erhöht, z.B. um bis zu 5% mehr bei Wohnungen mit Baujahr ab 2017 verglichen mit dem Mietspiegel 2022.

Dies trägt zu einer weiteren Steigerung der Mieten vor allem bei Wohnungen neueren Baujahrs bei. Demgegenüber stehen etwas stärkere Abschläge (und damit Verbilligung der Mieten) bei älteren Baujahren (Altbau Baujahre bis 1976). Bei den weiteren Merkmalen wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Neu ist beispielsweise die Berücksichtigung der Betriebsmittel der jeweiligen Heizung (Pellets, Erd-/Umweltwärme, Solar).

Beispiel Mietspiegel 2024 – Verteuerung einer 3 Zimmer Wohnung mit 75 m² Wohnfläche:

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Auswirkungen der Mietsteigerungen in Kombination mit Zuschlägen ist eine 3-Zimmer-Wohnung mit typischen 75 m² Wohnfläche, die aufgrund des Baujahrs und weiterer Zuschläge eine Verteuerung von insgesamt ca. 11 % erfahren kann.

Mietspiegel 2024

Basis Nettokaltmiete: 9,51 €/m²

Baujahr 2007 bis 2011: Zuschlag 14 %

korrigierte Nettokaltmiete: 10,84 €/m²

Ortsübliche Vergleichsmiete (korrigierte Nettokaltmiete (Mietspiegel Mittelwert) – Mietspiegel 2024: 811 €/Monat

Mietspiegel 2022

Ortsübliche Vergleichsmiete Mietspiegel 2022: 733 €/Monat

Fazit:

Im Vergleich zum Mietspiegel 2022 zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Mietpreise weiterhin deutlich steigen. Allerdings sind die Erhöhungen bei kleinen Wohnungen etwas moderater ausgefallen als in den Jahren zuvor. Dafür verteuern sich Wohnungen mit mittleren bis großen Wohnflächen deutlich (66 m² bis 130 m²)

Fragen zum Mietspiegel der Stadt Nürnberg 2024?

Neben vielen weiteren kostenlosen Serviceleistungen für Ihre Immobilie, wie z.B. die Immobilienbewertung für Ihren Immobilienverkauf in der Metropolregion Nürnberg, bieten wir als Immobilienmakler in Nürnberg auch detaillierte Auskunft zum Mietspiegel und unterstützen Sie bei der Einordnung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in den aktuellen Mietspiegel. Die ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete dient dann z.B. als Grundlage zur Beurteilung möglicher Mietanpassungen oder als Ausgangsbasis für die Neuvermietung Ihrer Immobilie.

Mietspiegel 2024 Bezugsquelle:

Der Mietspiegel kann gegen eine Gebühr von ca. 3,50 € als PDF direkt bei der Stadt Nürnberg heruntergeladen werden. Außerdem wird der Mietspiegel 2024 als Druckversion verschickt und kann bei der Stadt Nürnberg sowie bei den Bürgerämtern der Stadt abgeholt werden.

