Der erste Cannabis Verein in Aachen veranstaltet exklusive Verlosung für Mitglieder

Gewinnen Sie Tickets für die renommierte Cannafair Düsseldorf

Aachen, der M.S.C.A. (Marihuana-Social-Club-Aachen e.V.) hat sich als Vorreiter in der Cannabis-Gemeinschaft etabliert und engagiert sich aktiv für die Förderung der öffentlichen Gesundheit durch Aufklärung und Beratung rund um das Thema Cannabis. Als erster Cannabis Verein in Aachen und Umgebung setzt der M.S.C.A. auf Transparenz, Gemeinschaft und den verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis. Um die Aufklärung weiter zu fördern, veranstaltet der M.S.C.A. eine aufregende Verlosung.

Der M.S.C.A. hat sich zum Ziel gesetzt, den Vereinsmäßigen-Anbau von Hanf zu fördern, sobald dies in Deutschland final legalisiert wird. Doch bereits jetzt bietet der Verein seinen Mitgliedern eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Informationsveranstaltungen, Workshops und eine aktive Gemeinschaft, die den verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis fördert.

Der M.S.C.A. freut sich sehr in Kooperation mit der Cannafair Düsseldorf, 50 Freikarten verlosen zu können. Alle, die bis zum 30. Juni 2023 Mitglied im M.S.C.A. sind, haben die Chance, eines von 50 exklusiven Tickets für die renommierte Cannafair Düsseldorf zu gewinnen. Diese bedeutende Cannabismesse, die vom 25. bis 27. August 2023 stattfindet, ist ein Highlight für alle Cannabis-Enthusiasten und bietet ein breites Spektrum an Ausstellern, Vorträgen und Produktpräsentationen rund um das Thema Cannabis.

Die Verlosung ist eine einzigartige Gelegenheit für Interessierte, nicht nur Mitglied im M.S.C.A. zu werden, sondern auch an der Cannafair Düsseldorf teilzunehmen, die die größte Cannabismesse in Nordrhein-Westfalen ist. Die Gewinner der Verlosung erhalten die exklusive Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Cannabisindustrie zu informieren, hochwertige Produkte kennenzulernen und sich mit Experten und Gleichgesinnten auszutauschen.

Der M.S.C.A. lädt alle Cannabis-Enthusiasten dazu ein, die Vereinsseite unter https://aachen-social-club.de/ zu besuchen, um mehr über den Verein, die Mitgliedschaftsvorteile und die Verlosung zu erfahren. Werden Sie Teil der wachsenden Cannabis-Community und nutzen Sie die Chance, Teilnehmer der Cannafair Düsseldorf zu werden. Beeilen Sie sich, denn die Verlosung endet am 30. Juni 2023!

Der M.S.C.A. ist der erste Cannabis Verein in Aachen und Umgebung. Unser Ziel ist die Förderung der öffentlichen Gesundheit durch Aufklärung und Beratung rund um das Thema Cannabis und der Vereinsmäßige-Anbau von Hanf, sobald dies in Deutschland final legalisiert wurde.

Kontakt

Marihuana-Social-Club-Aachen e.V.

Phillip Creon

Oppenhoffallee 143

52066 Aachen

0241 9138 8350



https://aachen-social-club.de/

