Der Einfluss von Pflege.Smile: Wie Rashid Hamid die Pflegebranche durch kreative Inhalte transformiert

Pflege.Smile hat durch seine kreative Art und Weise, Pflege-Themen anzusprechen, weite Kreise gezogen und einige frische Perspektiven in die Branche gebracht. Seine Fähigkeit, ernsthafte Themen humorvoll und zugänglich zu gestalten, hebt ihn von anderen ab. Mit Unterstützung von ReachCon wird seine Botschaft noch breiter gestreut.

Die ReachCon GmbH aus Hamburg eröffnet eine neue Division, die sich dem ganzheitlichen Creator-Management für Nischen-Ausnahmetalente widmet. Als Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur war es schließlich nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Talente anklopften, um nach einer Zusammenarbeit zu fragen.

Als erster Klient wurde einer der herausragendsten Senkrechtstarter des Jahres 2024 unter Vertrag genommen, der Hamburger Rashid Hamid, besser bekannt als Pflege.Smile. Mit seiner Reichweite von über 1,5 Millionen Followern hat sich der sympathische Pflege-Creator innerhalb weniger Monate zu der prägendsten Stimme der Pflegebranche entwickelt und schlägt damit eine Brücke zwischen den Generationen.

Das ReachCon Team war besonders von der herausragenden Qualität seiner Inhalten und seiner authentischen Art begeistert, mit denen Rashid auch sofort bei so prominenten Markenpartnern wie Xiaomi und Xing punkten konnte. So ist Pflege.Smile bereits in der aktuellen TV- und Social Media Kampagne von Xiaomi als Testimonial zu bewundern.

Rashid vermittelt die Herausforderungen und wichtigen Themen der Pflege auf eine zugängliche Weise und baut gleichzeitig eine starke Community auf, die ihn als Gesicht der Branche sowohl wahrnimmt, also auch unterstützt. Durch seine stets positive und humorvolle Art schafft er es, sowohl jüngere als auch ältere Zielgruppen anzusprechen und ein Bewusstsein für die Bedeutung des Pflegeberufs zu schaffen.

Mit ihrer Creator-Management Division wird die ReachCon Rashid weiter als Stimme und Gesicht der Pflegebranche ausbauen und seine Position in diesem Bereich weiter stärken. Neben dem klassischen Social Media Management zählen auch die Entwicklung von Strategien, Personal Branding, sowie Kooperationen mit starken Medien- und Markenpartner zu ihren Aufgaben und Zielen der ReachCon.

Mit der Gründung der neuen Creator-Management Division zeigt die ReachCon, das man noch viel von der erst 2020 gegründeten Agentur erwarten darf. Die nächsten Ausnahmetalente stehen bereits in den Startlöchern.

Pflege.Smile für TikTok Award nominiert

Rashid Hamid alias Pflege.Smiles wurde für den TikTok Award in der Kategorie „Voice for Change“ nominiert. Dieser Award zeichnet Creators aus, die ihre Reichweite nutzen, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen und somit die Community zum Engagement zu bewegen.

Ebenfalls nominiert sind @gazelleishername, @liza.spt und @malte.zierden. Die Award Verleihung findet am 14. November in Berlin statt.

ReachCon Pressesprecher Christian Fuchs: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Künstler Rashid in einem so wertvollen Segment vertreten ist und damit die Werte unserer Agentur voll und ganz widerspiegelt.“

ReachCon GmbH – Growing together!

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur mit einem Netzwerk von über 2000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content Creator-Event der Welt.

Geschäftsführer und Pressesprecher Christian Fuchs: „ReachCon produziert innovative Kult-Events mit Quoten-Garantie. Was früher Stefan Raab im linearen TV mit seinen Events war, ist heute die ReachCon im Web.“

ReachCon wurde 2021 als Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Social Media gegründet und verbindet renommierte Marken mit jungen Zielgruppen. Neben der Verknüpfung der Online- mit der Offline-Welt durch innovative Events, ist die ReachCon auf Kampagnen der Luxusgüter Industrie und auf das ganzheitliche Management für Nischen-Ausnahmetalente, wie z.B. Pflege.Smile spezialisiert.

Seit Anfang 2024 gehört die ReachCon zur ECD International Holding GmbH (ECD) in Stuttgart. ECD ist multidisziplinär, agiert weltweit und arbeitet als Full-Service-Agentur für internationale Topkunden aus dem Premiumsegment. Die ECD initiiert und realisiert integrierte Lösungen, die Teil eines Ganzen und dabei unverwechselbar sind.

Die ReachCon wurde 2024 mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

