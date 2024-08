Der Cancer-Fitness Club startet die erste deutschsprachige Krebs-Community für Fitness, Sport, Ernährung und mentale Stärke.

Eine wegweisende Online-Plattform bietet Krebspatienten umfassende Unterstützung durch Sport, Ernährungsberatung und mentaler Resilienz

Der Cancer-Fitness Club, eine Marke von Cancer-Coach und Fitnessökonom Frank Vogelgesang, freut sich, den Start der ersten deutschsprachigen Krebs-Community auf Skool bekannt zu geben. Diese einzigartige Plattform widmet sich den speziellen Bedürfnissen von Krebspatienten und Überlebenden und bietet maßgeschneiderte Fitnessprogramme, Ernährungsberatung und mentale Unterstützung.

Die Mitglieder profitieren von umfassenden Online-Kursen, Live-Videos, Live-Calls und Live-Online-Trainings, die von Experten für Sport, Ernährung, Medizin, Prävention und Gesundheitsmanagement geleitet werden. Frank Vogelgesang, Gründer und Cancer-Coach, steht den Mitgliedern über die Plattform jederzeit zur Verfügung und fördert den gegenseitigen Austausch innerhalb der Community. Zum Eröffnungszeitraum ist die Mitgliedschaft 14 Tage kostenlos, damit Interessierte das Angebot unverbindlich ausprobieren können.

„Die positive Wirkung von Sport und gesunder Ernährung bei Krebs ist durch zahlreiche Studien belegt. Körperliche Aktivität kann die Überlebensrate signifikant erhöhen und das Rückfallrisiko verringern. Darüber hinaus verbessert regelmäßige Bewegung die Lebensqualität und mindert psychische Belastungen wie Angst und Depression“, erklärt Frank Vogelgesang, Cancer-Coach und Gründer der Community. „Unser Ziel ist es, Betroffenen eine unterstützende Umgebung zu bieten, in der sie ihre körperliche und mentale Gesundheit während und nach der Krebstherapie stärken können.“

Erfolgsgeschichten aus der Community unterstreichen die Bedeutung dieser Angebote. Maria, eine Teilnehmerin, berichtet: „Ich habe während meiner Chemotherapie vom Cancer Coaching erfahren und trainiere nun seit über 2 Monaten mit Frank. Das Krafttraining und die begleitende Ernährungsberatung sind für mich von unschätzbarem Wert. Die Wirkung ist phänomenal: nicht nur in körperlicher, sondern auch in mentaler Hinsicht geht es mir tatsächlich sehr gut – und das inmitten einer Chemotherapie!“

Marc, ein weiteres Mitglied, fügt hinzu: „An alle, die den schweren Weg des Krebses gehen, ich empfehle diese bemerkenswerte und inspirierende Community auf Skool. Der außergewöhnliche Cancer-Coach Frank leitet diese Community mit einer Hingabe, die einfach begeistert.“

Über den Cancer-Fitness Club:

Der Cancer-Fitness Club ist eine innovative Online-Community, die sich auf die Unterstützung von Krebspatienten und Überlebenden durch maßgeschneiderte Fitnessprogramme, Ernährungsberatung und mentale Stärkung spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, Betroffenen dabei zu helfen, ihre Lebensqualität während und nach der Krebstherapie zu verbessern. Weitere Informationen online: https://cancer-fitness-club.de/ KLICK

Prävention und Unterstützung im Gesundheitsmarkt. Mit dem Cancer-Fitness-Club und dem Cancer-Coaching-Institut sind zwei Marken speziell im Bereich Onkologie als Unterstützer für Krebskranke Menschen auf der Mission, die Lebensqualität erkrankter Menschen zu verbessern.

https://cancer-fitness-club.de

https://cancer-fitness-club.de

