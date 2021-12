Der AOC Weihnachtsgeschenke-Guide

Noch keine Idee, welche Hardware untern Baum soll?

Amsterdam, 10. Dezember 2021 – Displayspezialist AOC und seine Sub-Brand AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör – haben in diesem Jahr eine große Auswahl an Monitoren und Peripheriegeräten auf den Markt gebracht. Da sollte doch wohl das passende Geschenk für die bevorstehenden Feiertage dabei sein. Hier einige der diesjährigen Highlights aus den Bereichen Business, Entertainment und Gaming.

Ultraelegant – Ultra-HD

Soll jemand im kommenden Jahr noch klarer sehen? Der U27V4EA aus der preisgünstigen V4-Serie von AOC ist ein 68,58 cm (27″) Monitor mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) und einem IPS-Panel, das weite Blickwinkel bietet. Allein schon aufgrund seines schlanken, minimalistischen, 3-seitig randlosen Rahmens ist das Modell ein echtes Design-Statement für jeden Arbeitsplatz. Dank seiner hohen Helligkeit von 350 Nits ist auch in sonnendurchfluteten Räumen jederzeit alles klar auf dem Screen zu erkennen. Mit einem Farbraum von 112 % sRGB und 83 % Adobe RGB empfiehlt er sich insbesondere für die digitale Bild- und Videobearbeitung. Adaptive-Sync-Unterstützung und eine Reaktionszeit von 4 ms (GtG) erlauben es dem User zudem, sich in der Pause oder im Feierabend leichten Gaming-Herausforderungen zu widmen. Der elegante, umfangreich ausgestattete U27V4EA ist für lediglich 369,00 EUR beziehungsweise 399,00 CHF (jeweils UVP) zu haben und ein ideales Geschenk für liebe Mitmenschen im Home Office.

Mehr Power fürs Home Office

Der Q32P2CA von AOC setzt in puncto Ausstattung noch einen drauf. Der 80 cm (31,5″) Monitor bietet mit IPS-Panel und QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) eine große Bildschirmfläche und eine perfekte Auflösung. Was ihn aber zu einem echten Highlight macht, ist seine USB-C-Konnektivität. Dadurch können Notebooks und Tablets, die den DisplayPort-Alternate-Modus von USB-C unterstützen, ganz einfach an den Monitor angeschlossen werden. Der User profitiert aber nicht nur von einer größeren Darstellungsfläche. Er kann seine Peripheriegeräte dank USB-C auch mit bis zu 65 W aufladen. Ein zweites Stromkabel ist nicht erforderlich, was auch für mehr Ordnung am Arbeitsplatz sorgt. Als Mitglied der Business-orientierten P2-Serie punktet der Q32P2CA zudem mit ergonomischen Features. So kann das Display für eine optimale Körperhaltung problemlos in der Höhe verstellt, geneigt, geschwenkt und gedreht (Pivot) werden. Low Blue Light Modus und Flicker-Free-Technologie schonen die Augen. 1,07 Milliarden Farben, eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz, eine Reaktionszeit von 4 ms (GtG), satte, fein definierte Bilder und kristallklare bewegte Darstellungen machen den Monitor zu einer optimalen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Q32P2CA (UVP: 449,00 EUR beziehungsweise 489,00 CHF) oder sein Ultra-HD-Geschwistermodell U32P2CA (UVP: 569,00 EUR beziehungsweise 609,00 CHF) mit schlankem, 3-seitig randlosem Design sind vor allem für diejenigen ein tolles Geschenk, die auch produktiv sein möchten, wenn sie von zu Hause aus mit ihrem Laptop arbeiten.

Schnelles und lebendiges Gaming

Geht es um ein Präsent für einen Gamer? Wie wäre es dann mit einer leistungsstarken Ergänzung für sein Setup? Die hochgelobte AOC GAMING G2-Serie AGON by AOC zum Beispiel steht für ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier ist insbesondere der 27G2U (UVP: 299,00 EUR beziehungsweise 299,00 CHF) hervorzuheben. Das 68,58 cm (27″) große Modell ist dank seiner Bildwiederholfrequenz von 144 Hz perfekt für rasante FPS-, RPG-, Action- oder MOBA-Spiele geeignet und verfügt über ein Full HD (1920 x 1080) IPS-Panel für kräftige, natürliche und präzise Farben. Der 27G2U hat ein größeres Display als die üblichen 24-Zoll-Monitore. Dadurch lassen sich Details noch einfacher erkennen. Gängige GPUs können dank der Full-HD-Auflösung hohe Frameraten erzielen. Motion Blur Reduction (MBR) reduziert die Reaktionszeit auf 1 ms MPRT und sorgt für ein flüssiges, kristallklares Spielerlebnis. Ergonomische Features, Low Blue Light Modus und Flicker-Free-Technologie beugen einer vorzeitigen Ermüdung des Gamers vor, wenn die Session mal wieder etwas länger dauert.

Für Gamer, denen Geschwindigkeit und Bildwiederholrate besonders wichtig sind, ist der C27G2ZU ein großartiges Präsent. Der 27-Zoll-Monitor bietet eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine MPRT von nur 0,5 ms für scharfe, klare Darstellungen in rasanten, wettbewerbsorientierten Spielen. Sein VA-Panel mit einem hohen Kontrastverhältnis von 3000:1 und einer Krümmung von 1500R lässt die Gamer völlig in ihre Welten eintauchen. Alles in allem: Der C27G2ZU bietet ambitionierten Gamern mit schnellen Reflexen die perfekte Kombination aus leistungsstarken Features zu einem großartigen Preis (UVP: 309,00 EUR beziehungsweise 319,00 CHF).

Ab in die Simulation

AGON, die High-End-Serie von AGON by AOC, steht für Premium-Gaming mit zahlreichen Features. Insbesondere Fans von Flug-, Renn- oder anderen First-Person-Simulationen kommen mit den Modellen dieser Reihe voll auf ihre Kosten. Der riesige 124 cm (49″) AGON AG493UCX2 (UVP: 1.189,00 EUR beziehungsweise 1.189,00 CHF) zum Beispiel ist für all jene ideal, die die Grenzen der Realität überschreiten wollen. 1500R-Krümmung, ein superweites Seitenverhältnis von 32:9 und die Dual-QHD-Auflösung (5120 x 1440 Pixel) decken das periphere Sichtfeld des Nutzers vollständig ab und erhöhen sein Situationsbewusstsein. Dank des weiten Sichtfelds können Sim Racer Gegner, die ihnen auf den Fersen sind, im Seitenspiegel sehen. Zudem haben Sim-Piloten die Möglichkeit zur Seite zu blicken und das Rollfeld zu überprüfen, bevor sie zum Landeanflug ansetzen. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und die Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sorgen für ein intensiveres Erlebnis und ein “connected Feeling”. 400 Nits Helligkeit, 3000:1 Kontrast, DisplayHDR-400-Unterstützung und 90 % DCI-P3-Gamut-Bereich liefern natürliche, gesättigte und farbenfrohe Darstellungen. Ergonomische Features und produktivitätssteigernde Leistungsmerkmale, wie Picture-by-Picture-Modus, KVM-Switch und USB-C-Konnektivität (65 W Leistungsaufnahme), machen diesen Monitor schließlich auch im Home Office oder auf dem Schreibtisch eines Streamers zu einer optimalen Wahl.

Von Profis, für Profis

AGON PRO, die High-End-Monitorserie von AGON by AOC für eSports-Enthusiasten, ist für hochkompetitive Spieler gedacht, die sich nicht mit weniger zufrieden geben. Der AGON PRO AG254FG (UVP: 899,00 EUR beziehungsweise 919,00 CHF) ist mit seiner atemberaubenden Bildwiederholfrequenz von 360 Hz, der Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und der NVIDIA G-SYNC-Zertifizierung ein wahres Biest für Spiele mit hoher Bildwiederholrate. Der 62,23 cm (24,5″) große AG254FG kommt mit einem 3-seitig randlosen Fast-IPS-Panel für Full HD (1920 x 1080), ist reich an Farben (100 % sRGB-Abdeckung) und elegant im Design (Gewinner des reddot Design Awards). Die im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Lichtschutzblende hält Schatten und Reflexionen von externen Lichtquellen außen vor und sorgt so für ein perfektes Spielerlebnis bei Tag und Nacht. Der Monitor zeichnet sich durch eine außergewöhnlich geringe Eingabeverzögerung aus und verfügt über den NVIDIA Reflex Latency Analyzer, mit dem der User die Gesamtlatenz seines Systems messen und potenzielle Engpässe erkennen kann.

Gaming-Ausrüstung jenseits von Displays: das ultimative Setup

Während Gaming-Monitore hauptsächlich den visuellen Teil des Spielerlebnisses abdecken, sind Sound- und Eingabegeräte ebenso wichtig. Um das Gaming-Ökosystem abzurunden, liefert AGON von AOC an allen Fronten.

Das Gaming-Headset AOC GAMING GH300 (UVP: 55,90 EUR beziehungsweise 59,00 CHF) ist eine 7.1-Ausführung mit abnehmbarem Bügelmikrofon. Große 50-mm-Neodym-Treiber sorgen für einen sauberen Klang in einem breiten Frequenzbereich (20 Hz – 20 kHz) und ein integrierter 24-Bit/96-kHz-DAC reproduziert Audio in Studioqualität. Dank der Unterstützung von virtuellem 7.1-Surround-Sound können Gamer beispielsweise die Schritte ihrer Feinde hören und lokalisieren oder brillante Geräuschkulissen genießen.

Die Maus AOC GAMING GM500 (UVP: 27,90 EUR beziehungsweise 29,00 CHF) wurde für Links- wie Rechtshänder konzipiert. Sie gehört zu den einfachen aber dennoch perfekten Geschenken für Gamer jeder Spielstärke. Die Maus unterstützt die NVIDIA Reflex-Technologie für nahezu null Latenz und ist mit einem hochwertigen, präzisen Pixart-Sensor und langlebigen Omron-Schaltern ausgestattet, die sich für energiegeladene, rasante Wettkämpfe eignen. 5000 DPI, 20 g Beschleunigung und 100 IPS Tracking-Geschwindigkeit sorgen dafür, dass sich präzises Zielen direkt aufs Spiel überträgt.

Passend zur Maus GM500 bietet sich die mechanische Gaming-Tastatur AOC GAMING GK500 (UVP: 70,90 EUR beziehungsweise 79,00 CHF) mit 104 Tasten und leiseren, linearen Outemu Red Switches an, die Gamer lieben und schätzen. Dank der n-Key-Rollover- und 100 % Anti-Ghosting-Funktionen ist es ein Vergnügen, auf ihr zu schreiben und zu spielen.

Headset, Maus und Tastatur kommen inklusive Light-FX-RGB-Beleuchtung, die über die AOC G-Menu-Software mit verschiedenen Effekten ausgestattet und zwischen den Light-FX-fähigen Geräten von AOC – von Peripheriegeräten bis hin zu Monitoren – synchronisiert werden kann.

Ob gelegentlicher Home-Office-Anwender oder begeisterter eSport-Fan: Das umfangreiche Portfolio von AOC bietet für alle Anforderungen eine große Auswahl an Monitoren und Peripheriegeräten. Und dieser Winter ist eine großartige Zeit, um Freunden und Familienmitgliedern mit Geschenken eine Freude zu machen, die ihre Produktivität steigern oder ihr Spiel verbessern werden. Machen wir sie bereit für die Zukunft des Arbeitens und Spielens mit AOC!

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

