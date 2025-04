Der alljährliche Ostermarkt im Bücherkarussell ist wieder eröffnet. Hier finden Sie jede Menge tolle Buchgeschenke für große und kleine Leser zum Osterfest.

Also nichts wie hin auf die Webseite.

https://www.buecherkarussell.de/ostermarkt

Über das Bücherkarussell:

Das Bücherkarussell ist ein Service der Geschenkbuch-Kiste. Auf dieser interessanten Webseite präsentieren Autoren ihre Bücher. Ständig kommt neuer Lesestoff hinzu. Vom Newcomer bis zum Bestsellerautor ist alles vorhanden.

Die Macherin des Bücherkarussells:

Mein Name ist Beate Geng ich wurde 1967 in Freiburg i.Br. geboren.

Nachdem ich einige Jahren im Landkreis Karlsruhe und in der Eifel wohnte, bin ich wieder in meine Heimatstadt zurück gekehrt und wohne am schönen Tuniberg im Freiburger Stadtteil Waltershofen.

Ich bin Mutter von drei Kindern. Geschichten zu erfinden, begeistert mich schon seit meiner Schulzeit. Zu meinem ersten Kinderbuch „Mombel-der Mutmacher“, wurde ich inspiriert, weil mein jüngster Sprössling nicht gerne las. Er behauptete immer, er könnte das nicht gut. Außerdem fand er Bücher langweilig. Danach folgte ein weiteres Kinderbuch: „Piku – Der zauberhafte Eisbär“. Piku wohnt im Schwarzwald und ist kein gewöhnlicher Eisbär. Er hat nämlich Zauberkräfte. Mein „Mombel“ hat inzwischen seinen Platz im Kelebek-Verlag gefunden. „Piku“ wird ihm in Kürze folgen.

Die Liebe zu Büchern lernte ich während ihrer Ausbildung beim Bertelsmann Verlag, wo ich nach Beendigung der Lehre eine Filiale des Bertelsmann Club-Center in Lahr/Schwarzwald leitete bis ich heiratete und das erste Kind kam.

Nun, da schon zwei Kinder erwachsen und ausgezogen sind, machte ich mir diese Liebe wieder zum Hobby und investierte u.a. sehr viel Zeit in die „Geschenkbuch-Kiste“ und das „Bücherkarussell“, was mir sehr große Freude macht. Auf diesen Seiten findet man viele tolle und spannende Bücher, vom Newcomer bis zum Bestsellerautor …

Einige Jahre arbeitete ich noch parallel in einer Buchhandlung in der Kurzpfalz. Seit 2020 bin ich nun aber nur noch selbständig tätig.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/