Mit Nachhaltigkeit Zuschüsse sichern

Die Dennert Massivhaus GmbH hat für ihre ICON-Häuser als erster Fertighaus-Hersteller für eine Baureihe das Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude (QNG) erhalten. Das Zertifikat, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen verliehen wird, ist für Bauherren die Voraussetzung, um Zuschüsse aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder dem Programm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN) zu beantragen.

Bei der Baureihe ICON handelt es sich um modulare Häuser aus Beton, die zum größten Teil in der Fabrik vorgefertigt werden. Das Qualitätssiegel bescheinigt den Häusern Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökonomie, Ökologie, Technik, Prozessqualität, Komfort und Funktionalität.

Das Bauen mit Beton punktet in ökonomischer Hinsicht aufgrund der Haltbarkeit des Baumaterials, einer langen Nutzungsdauer und Wertstabilität. Fertigbeton wird meist aus lokal verfügbaren Rohstoffen produziert und kommt dadurch mit kurzen Transportwegen aus. Die gute Wärmespeicher-Fähigkeit trägt dazu bei, den Energieverbrauch beim Heizen und Kühlen zu begrenzen.

Ein entscheidender Vorteil der ICON-Baureihe ist die Serienvorfertigung der einzelnen Raummodule in der Fabrik: In den Produktionshallen können alle Gewerke Hand in Hand arbeiten – wetterunabhängig und damit terminsicher. Die fertigen Module werden per Lkw auf die Baustelle geliefert und von speziell geschulten eigenen Teams in nur einem Tag montiert.

Auch bei der Gebäudetechnik zahlen sich industrielle Standards aus. Alle Komponenten sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. So ist gewährleistet, dass die Wärmepumpe exakt dimensioniert ist und sich Heizung und Dämmung optimal ergänzen.

