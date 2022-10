Denise Seyhan und Gabriele Skarda im Interview für die Sendung „VollWert“

Ein spannender Talk über den Musikbetrieb auf und hinter der Bühne

Denise Seyhan, charismatische Opern-und Konzertsängerin, und Gabriele Skarda, ehemals Managerin von Guildo Horn, Supercharge und anderen Größen, jetzt Coach und Autorin, treffen sich zu einem Interview. Durch das Gespräch, das für die beliebte Sendung „VollWert“ aufgezeichnet wurde, führt der charmante Fernsehmoderator Dan Peter. Herausgekommen ist ein spannender Talk über den Musikbetrieb auf und hinter der Bühne.

1. November 2022, 18:05 nach den 18 Uhr Nachrichten, BW-Familiy, Erstausstrahlung

1. November 2022, 18:00 Youtube Premiere (Link wird am 1.11. 2022 freigeschaltet)

5. November, 19:30, BW-Family, Wiederholung

Mit gutem Gewissen darf man die deutsch-türkische Mezzosopranistin Denise Seyhan als außergewöhnliche Erscheinung in der klassischen Musikwelt bezeichnen. Gesegnet mit einer unverwechselbaren und reifen Stimme, ist sie, dank ihrer italienischen Gesangstechnik in der Lage, ihren Mezzosopran sowohl dramatisch als auch flexibel zu führen. Sie verfügt über eine starke Bühnenpräsenz und man kann sich ihren Interpretationen, unterstützt durch eine hervorragende Textverständlichkeit, vor allem im Deutschen Fach, nicht entziehen. In Liederabenden verzaubert sie mit mühelosen Spitzentönen und klangschönen Legato-Bögen ihr Publikum.

Durch die Verfilmung des Liederzyklus Sieben frühe Lieder von Alban Berg, die sie mit ihrem neugegründeten Ensemble Die Mimusen umsetzte, konnte sie ihrem starken kreativen Ausdruckswillen ein Ventil geben. Herausgekommen ist ein opulenter Kunstfilm – der erste überhaupt, der den Klängen von Kunst-Liedern eine Macht der Bilder hinzugewinnt, und nicht „nur“ ein Konzert dokumentiert. Mit der neuesten Produktion der Mimusen, „Die rosa Gefahr“- ein theatralischer Liederabend mit Werken von Komponistinnen, geht sie nun noch einen Schritt weiter, und etabliert eine neue Form der musikalischen Darbietung.

Mit großer Leidenschaft und einem enormen Erfahrungsschatz im Rücken gibt Sie als Gesangslehrerin Ihr Wissen seit 20 Jahren weiter.

www.denise-seyhan.com

Denise Seyhan

